Uovo di Pasqua, qual è il migliore: e non è assolutamente quello che pensi tu | Ecco quale comprare al supermercato

Pasqua è ormai alle porte e qualcuno ancora non ha provveduto con l’acquisto dell’uovo, simbolo di questa festività. Ma quale considerare per fare una bella figura con il destinatario? Ecco la risposta che vi stupirà.

L’evento pasquale quest’anno sarà celebrato il 9 aprile 2023. Si tratta di una festa cristiana che ruota attorno alla Resurrezione di Gesù. Sinonimo di speranza, non a caso è chiamata anche Festa della speranza. Di origini antichissime, molti non sanno che la Pasqua ebraica fa riferimento alla liberazione degli Ebrei dalla schiavitù dell’Egitto grazie a Mosé. Quella cristiana, invece, indica appunto il passaggio da morte in vita di Gesù.

Undici sono i simboli di questa festa: la croce (in ricordo della crocefissione di Gesù), la colomba e l’ulivo (entrambi alludono alla storia dell’arca di Noè, in quanto espressione di pace), le campane, coniglietto (simbolo di novità e rinnovamento), il cero (la luce del mondo, ovvero la vittoria di Cristo sulle tenebre).

Ci sono anche l’agnello (rappresentazione del sacrificio di Gesù), l’acqua e il fuoco e infine il pulcino e l’uovo. Simboli di nascita e nuova vita, le uova colorate e il loro scambio hanno le loro origini nel Medioevo. Nella tradizione greca si utilizzava il colore rosso che faceva riferimento alla Passione.

L’uovo sicuramente accontenta tutti, dai più piccoli ai più grandi, con svariate scelte che si possono trovare sugli scaffali del supermercato. Cioccolato al latte, fondente, al pistacchio, bianco, con le nocciole…c’è veramente di tutto. Ma qual è il migliore da prendere in considerazione?

Ecco le uova che stanno spopolando

Incredibile, ma vero…alcune uova non si trovano nei negozi e costano. Per esempio, quelle realizzate dal mastro cioccolataio belga Pierre Marcolini hanno un prezzo che si aggira intorno ai 140 euro. Poi c’è il Golden Speckled Egg di William Curley che costa 8.500 euro.

A partire dal 1875 si è avviata la produzione in serie e c’era la differenziazione dell’uovo di cioccolato fondente da quello al latte. Oggi ne abbiamo tantissimi, adatti a tutti i gusti: da quello di Chiara Ferragni a quello di Ferrero Rocher. Tuttavia in tanti stanno preferendo quelle di produzione artigianale. Di qualità superiore e fatte con prodotti biologici, sicuramente saranno ben gradite.

I benefici del cioccolato fondente

Se dovesse avanzare della cioccolata e nella pancia non c’è più spazio, è consigliabile utilizzarla per preparare dolci gustosi o addirittura per realizzare delle maschere di bellezza.

Se resta quella fondente, è possibile mangiarla se si abbraccia uno stile alimentare corretto e sano. Infatti non contiene il colesterolo, è un antidepressivo naturale e aiuta a mantenere in salute il cuore.