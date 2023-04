Emanuel Lo verso la ‘denuncia’: la ballerina di Amici ha confessato tutto | Stavolta l’ha fatta grossa

Amici, il maestro e coach di danza stavolta ne ha fatta una bella pesante. Si parla di “denuncia”. La confessione della nota ballerina.

Quest’anno è l’affascinante compagno della cantante Giorgia a rivestire il ruolo di maestro di danza moderna all’interno del padre di tutti i talent, dopo l’addio di Veronica Peparini. Il ballerino e coreografo possiede un curriculum di tutti rispetto e una brillante carriera alle spalle.

Ha lavorato per molto tempo accanto a Lorella Cuccarini che ha ritrovato poi alla corte di Queen Mary. Qui la più amata dagli italiani ha rivestito in primis il ruolo di docente di danza, per poi cambiarlo con quello di canto, dopo l’abbandono di Arisa. Si è trattato ogni caso di un abbandono momentaneo messo in atto al fine di partecipare a Ballando Con Le Stelle, che ha pure vinto.

Tuttavia anche ora che Rosalba è tornata, Lory ha mantenuto la sua posizione per via anche dell’addio di Anna Pettinelli, che ha lasciato l’amaro in boccai ai più. Immancabile è invece il mitico Rudy Zerbi, che affianca Maria pure a Tu Si Que Vales. Emanuel Lo ha fatto molto parlare di sé ultimamente per via di una sua esibizione ad Amici messa in atto con la complicità della collega Lorella Cuccarini.

La ballerina ha parlato di denuncia

I due infatti hanno danzato sulle note di Brivido Felino, per fare un sentito omaggio a Mina. Sul finale si sono scambiati un bacio, che ha sconvolto i numerosi telespettatori del programma. Il video relativo è diventato in men che non si dica virale. Stessa cosa si può dire di quello, decisamente più easy, dove abbiamo potuto ammirare Emanuel in compagnia di Giorgia, mentre lei si scatenava a tempo di musica hard rock.

Ora come ora è però un altro video, sempre registrato in macchina e caricato sui Social, che sta facendo molto chiacchierare in Rete. Stavolta accanto a lui c’è un’altra donna. Una giovane e amatissima ballerina, nonché immensa star di Amici, che in passato ha pure vinto. Lei ha parlato, durante il filmato, di denuncia.

La burla di Giulia Stabile

Tuttavia si tratta di una denuncia fittizia e tutto questo è fruttò di una burla, che ha pure divertito molto il pubblico del Web. A fare compagnia in automobile ad Emanuel è Giulia Stabile, che da quando ha fatto capolino nella scuola di Amici non è più uscita dai cuori degli italiani, che letteralmente la adorano. L’artista ha raccontato di essere stata rapita dal collega e maestro, mettendo nuovamente in luce il suo sorriso e la sua innata simpatia.

La ragazza è sempre più lanciata non solo nel mondo della danza, ma pure in quello ben più vasto del mondo dello spettacolo. Dopo aver svolto il ruolo di mascotte a Tu Si Que Vales, si mormora che potrebbe essere lei a prendere il posto di Belen Rodriguez alla conduzione per quel che riguarda la prossima attesissima stagione dello show del sabato sera di Canale 5.