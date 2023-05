Diciamo addio al giudice dell’amatissimo talent: purtroppo non c’è stato più nulla da fare

In questi giorni si dice che un amatissimo personaggio pubblico lascerà un programma televisivo e sarà sostituito da un altro altrettanto stimato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Uno dei talent show più seguiti di sempre è Amici di Maria De Filippi. La finale è quasi alle porte e si stanno facendo delle previsioni sul possibile vincitore di quest’edizione. In tanti stanno facendo i nomi di Isobel per la danza e Angelina per il canto. Non a caso nell’ultima puntata andata in onda hanno entusiasmato i telespettatori con le loro fantastiche performance.

Il merito degli ottimi risultati in termini di ascolto è anche dei maestri che si mettono alla prova tra un’esibizione e l’altra. Alessandra Celentano-Rudy Zerbi, Arisa-Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini-Emanuel Lo sanno come stupire portando in pista il loro talento. Purtroppo si sta facendo più insistente la voce dell’addio di Todaro che potrebbe essere sostituito da Giuseppe Gioffré, attuale giudice del Serale.

Inoltre i più attenti hanno notato che non ha lo stesso spirito dello scorso anno. Prima difendeva a spada tratta gli allievi, soprattutto dalle critiche della Celentano. Adesso non mostra il carisma e la tenacia che lo caratterizzano da sempre. Tuttavia non è ancora certo, quindi non ci resta che attendere ulteriori informazioni.

In realtà la notizia riguarda principalmente un altro programma televisivo che fa emergere il talento canoro dei partecipanti. Andava in onda sulla Rai e ha permesso a tanti cantanti di costruire una carriera sulla propria passione. Qualcuno avrà già capito di quale si tratta.

Vecchia conoscenza torna nel talent show

Il talent show in questione non è altro che X Factor. Versione italiana di The X Factor, le prime quattro edizioni sono state trasmesse in Rai e successivamente su Sky Italia. Dal 2008 è tuttora in produzione, chiaro segno che non delude mai. Alessandro Cattelan, Francesco Facchinetti, Ludovico Tersigni e Francesca Michelin sono stati i conduttori.

Per quanto riguarda i giudici si vocifera che ci sarà un ritorno inaspettato. Morgan tornerà a ricoprire il ruolo di giudice sostituendo Rkomi. A 9 anni di distanza dall’ultima partecipazione, sarà affiancato da Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Sicuramente ne vedremo delle belle, dato che Morgan esprime il suo pensiero senza peli sulla lingua.

In attesa dalla notizia ufficiale

Per ora Morgan deve ancora firmare il contratto secondo fonti attendili. Tuttavia è certa la sua presenza al posto dell’altro giudice.

Francesca Michelin tornerà alla conduzione per la seconda volta. I giudici saranno alle prese con le prime audizioni a inizio giugno. A metà settembre sarà proposto in tv X Factor 2023.