Ennesima sciagura all’Isola dei famosi: chiesti provvedimenti per il naufrago | Espulsione immediata

Isola Dei Famosi, il reality di Canale 5 ancora una volta nella bufera. Richiesta l’espulsione senza se e senza ma per il naufrago.

Quest’anno vita dura per i reality targati Mediaset. Difatti se l’edizione numero 7, conclusasi da più di un mese, del GF Vip, ha dato non poche gatte da pelare ad Alfonso Signorini, ora altrettanti problemi paiono esserci per Ilary Blasi e L’Isola Dei Famosi. Se fin dalla prima puntata non sono mancate le diatribe, certamente molto accese, tra i vari concorrenti, ora pare che la situazione stia degenerando.

Chiaramente ciò sta accadendo perché sia la stanchezza che la fame iniziano a farsi sentire in maniera più forte. C’è anche da aggiungere che i caratteri pepati di alcuni naufraghi non aiutano in tale direzione. Cominciano a nascere antipatie e sovente viene detta qualche parola di troppo.

Tuttavia se qualcuna talora non viene percepita da alcuni concorrenti, lo è dagli autori e soprattutto dai telespettatori, che sono sempre in agguato. I microfoni sono accesi, per cui anche se si parla a bassa voce ciò che si dice è di facile comprensione. Inoltre è possibile anche vedere e rivedere tutte le volte che vogliamo molte clip, che sono spesso e volentieri condivise a spron battuto sui Social.

Un naufrago nel mirino

Dopo l’uscita di scena di Marco Preodolin, e l’abbandono, decisamente molti chiacchierato, del divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone e del compagno Simone Antolini, ora c’è un nuovo argomento a tenere banco sul Web. In particolare sarebbe un naufrago che si troverebbe in questo momento nel mirino.

Tra l’altro ultimamente è stato protagonista di una lite molto forte, che ha lasciato l’amaro in bocca a i più, dal momento che l’ha avuta con un amico e rispettato collega. Tuttavia la pace è presto ritornata fra i due, per la gioia dei numerosissimi estimatori, che fanno un tifo sfegatato per loro. In questo momento per il naufrago, è stata addirittura richiesta da parte di alcuni la squalifica immediata.

La battuta inaccettabile

Stiamo parlando del conduttore di Radio 105 Marco Mazzoli. Nel corso della puntata di lunedì sera ha ricevuto il bacio di Giuda dal bellissimo Gian Maria Sainato. Quest’ultimo l’ha baciato sulla bocca e non ha mai e poi mai nascosto la sua omosessualità. Quando poi il modello è stato invitato ad andare sull’Isola di Sant’Elena in compagnia dello splendido Christopher Leoni, Mazzoli si è lasciato andare a una battuta, che lì per lì nella confusione generale, non si è subito percepita”.

“Buon s***o!”, ha esclamato la star radiofonica. Tuttavia la sua esternazione non è affatto passata inosservata da molti telespettatori, che poi hanno commentato a spron battuto l’accaduto sui Social. Per alcuni è da vedersi come omofoba, oltre che una mancanza di rispetto nei confronti di Sainato. E c’è anche chi per l’appunto richiede, senza se e senza ma, la squalifica immediata.