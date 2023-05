Verissimo, situazione fuori controllo | Silvia Toffanin imbarazzatissima

Verissimo, la sua amatissima conduttrice in imbarazzo durante una puntata. Il racconto dei fatti.

Verissimo, è indubbiamente uno dei programmi più apprezzati e seguiti in assoluto dagli italiani di ogni età. Al suo timone troviamo da 14 anni la meravigliosa Silvia Toffanin, che ci regala nel corso di ogni puntata meravigliose interviste a cuore aperto. La bravissima conduttrice veneta ci fa compagnia non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica.

Ciò ha iniziato ad accadere due anni fa, visto il clamoroso successo che il rotocalco ha ottenuto sempre di più nel corso del tempo. Tantissimi sono poi gli ospiti che hanno accettato di farsi intervistare, sia in studio che a distanza, tramite collegamenti dalle proprie abitazioni o da luoghi ove si trovavano in quel momento per motivi espressamente lavorativi.

Ciò è accaduto soprattutto con i coach e giudici di Amici, ai quali Verissimo ha dato moltissimo spazio nel corso della stagione attuale. Successivamente anche i concorrenti, che man mano uscivano dal padre di tutti i reality, condotto magistralmente da Maria De Filippi, aprivano i loro cuori alla bella e brava Silvia.

Amici la fa da padrone

A circa una settimana dalla conclusione dell’edizione 2023 e dalla finalissima, alcuni insegnanti e due giudici, quali Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofré sono stati nuovamente ospiti di Verissimo, insieme ai quattro finalisti. Stiamo dunque parlando di Isobel, Wax, Angelina e del vincitore Mattia.

La puntata è stata seguitissima e molte clip sono state in men che non si dica riprese sui Social. Non sono mancati momenti molto emozionanti, ma anche quelli assai divertenti, che hanno strappato più di una risata ai numerosissimi telespettatori. Tuttavia la conduttrice è rimasta anche in imbarazzo quando sono avvenuti dei piccoli errori. Errori che non sono sfuggiti ai più attenti.

Alcuni dettagli fuori posto

Al di là di playback non sempre azzeccati, durante le esibizioni canore, c’è stato un altro accadimento che ha lasciato basiti alcuni. Mentre la mamma di Mattia e la compagna di ballo del ballerino parlavano a ruota libera di lui, di tanto in tanto si sentivano nitidamente degli applausi fuori sincrono che avvenivano quando il pubblico non batteva le mani.

Chiaramente ciò ha fatto storcere il naso anche ad alcuni estimatori di Mattia, che comunque hanno ascoltato con grande letizia tutto ciò che lo riguardava da vicino. Anche Silvia se ne è accorta e, sebbene per l’appunto vinta dall’imbarazzo, in nome della sua ingente professionalità, ha proseguito in modo super brillante la registrazione della puntata, che si è poi rivelata un successone.