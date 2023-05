Brutto risveglio per Claudio Amendola: la decisione è presa dai piani alti | Eliminato senza pietà

Addio per sempre a Claudio Amendola, purtroppo per lui è stato un brutto risveglio, non c’è stato nulla da fare, la decisione è ormai stata presa dai piani alti e nessuno può modificare il suo destino. Bisogna solo rassegnarsi.

È stato un brutto risveglio per Claudio Amendola in quanto la decisione è stata presa dai piani alti, né lui né nessun altro ci ha potuto fare niente, è ufficialmente un addio. Non importa se l’attore ha fatto tutto quello che ha potuto, la scelta non spettava a lui, il quale ha dovuto solamente arrendersi all’evenienza.

Claudio Amendola è il famoso attore, conduttore, regista e sceneggiatore italiano nato a Roma nel 1963. Figlio d’arte, i genitori di Claudio sono i famosi attori Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, ha interpretato diversi film e fiction quali I Cesaroni, Tutti per Bruno, Nero a metà e così via. Amendola dopo 25 anni di vita insieme si è separato dalla moglie Francesca Neri da pochi mesi, con la famosa attrice ha avuto il suo terzo figlio, Rocco. Dalla precedente moglie ha avuto le sue due prime figlie, Alessia, anch’essa doppiatrice e Giulia.

La paura della malattia e il rapporto con i figli

Claudio Amendola in una recente intervista, ha raccontato un po’ di aneddoti della sua vita, dalla sua carriera al divorzio da sua moglie, fino ad arrivare al suo terrore della malattia. Claudio ha dovuto assistere al declino del padre, il grande Ferruccio e per via di quei ricordi, l’attore romano ha dichiarato: “…vorrei che non mi accadesse, ho visto mio padre stare male e negli ultimi mesi perdere la dignità. È molto pesante. Preferirei un’altra fine, diciamo che tifo per l’infarto o per l’incidente in auto. Il dolore mi fa paura”.

Ha anche parlato del rapporto con i suoi figli, avrebbe dovuto forse dire qualche no in più, ma non si pente di niente: “…non ho avuto un’educazione rigida, anzi, da ragazzo sono stato molto bene, a differenza di molti amici che avevano dei genitori severissimi. Credo che il rapporto con i figli debba essere intriso di amore. Certo, avrei dovuto dire dei no, ma è andata benissimo così…”.

Tutti a favore di Claudio Amendola…tranne Boldi!

Brutto risveglio per Claudio Amendola, del tutto inaspettatamente dai piani alti di Mediaset hanno deciso di cancellare la fiction che ha diretto e interpretato lui stesso, Il Patriarca. Nonostante il forte interesse del pubblico, non ci sarà quindi una seconda stagione, questa notizia ha scioccato non solo gli interpreti che l’hanno saputo all’ultimo anche loro, ma soprattutto i fan i quali hanno deciso di intraprendere una battaglia mediatica per tentare di far cambiare idea ai capoccia del “biscione”.

Nonostante il malcontento generale, c’è chi in maniera del tutto inaspettata ha appoggiato la decisione di Mediaset, stiamo parlando di Massimo Boldi il quale ha così commentato la fiction di Amendola: “Siete rimasti indietro di almeno 20 anni nella sceneggiatura, nella regia ma soprattutto nel cast. Non avete neanche saputo copiare quelle che guardano a Netflix, Prime…Voto 4”.