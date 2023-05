“Riposa in pace”: l’ultimo saluto di Vanessa Incontrada | Tutti si uniscono a lei

L’ultimo saluto mandato da Vanessa Incontrada è tristissimo, tutti si uniscono al suo cordoglio, è una di quelle perdite devastanti per cui nessuno se ne farà mai una ragione. È un addio amaro quello rilasciato dalla nota attrice.

È un momento di profondo dolore quello che sta vivendo Vanessa Incontrada, la quale ha voluto salutare una persona amata a modo suo. Dopo il suo ultimo saluto, sono in tanti che si sono uniti al suo cordoglio, dopo le sue parole sono rimasti tutti scioccati. Nessuno riesce ancora a crederci che se ne sia andata per sempre.

Vanessa Incontrada è la famosa attrice e conduttrice televisiva, nata a Barcellona nel 1978, famosa soprattutto per aver condotto insieme a Claudio Bisio una delle edizioni più belle del programma comico Mediaset, Zelig. In seguito, Vanessa ha partecipato a diverse fiction, nonché film e programmi televisivi come per esempio Aspettando il sole, Ostaggi, Come una madre, Fosca Innocenti e così via.

Ritorno di fiamma per Vanessa Incontrada?

Vanessa Incontrada è stata per diverso tempo al centro del gossip per via di quel primo incontro avuto con il futuro padre di suo figlio Isal, Rossano Laurini avvenuto nel 2007. In pratica sia lui che lei erano già fidanzati quando hanno capito di amarsi e quindi dietro la loro unione c’è stato un po’ di caos. In seguito, la coppia ha iniziato una lunga storia d’amore, a favore di una famiglia allargata, in quanto oltre al loro figlio biologico, la Incontrada ha accolto anche la figlia del suo compagno, Diletta, avuta dalla sua precedente relazione.

Tutto sembrava proseguire per il meglio, finché la convivenza forzata del lockdown ha colpito anche loro, portando la coppia alla rottura. Così la Incontrada continuò per la sua strada, buttandosi a capofitto nel lavoro e in quella battaglia contro il body shaming, della quale non è solo portavoce ma è stata anche vittima. Da qualche tempo però sul profilo social della conduttrice spagnola sono apparsi degli scatti che la ritraggono di nuovo insieme al suo ex, quindi in molti si sono chiesti se la Incontrada e Laurini fossero tornati insieme. Per il momento non ci sono state conferme ma si sa, un’immagine vale più di mille parole.

Quell’addio molto doloroso

Vanessa Incontrada, dopo aver appreso la notizia della morte della grande regina del rock, Tina Turner, ha deciso di mandarle anche lei un ultimo saluto via social, pubblicando una foto della famosa cantante, seguita dalla frase: “Riposa in pace regina”.

Ovviamente al suo dolore, si sono uniti tutti, vip e non, in quanto questa notizia è stata tragica per tutti, il mondo della musica ha subito una grave perdita. La Turner si è spenta a 83 anni nella sua casa in Svizzera a seguito di una lunga malattia.