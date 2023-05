Luciana Littizzetto non è riuscita proprio a tenere la bocca chiusa: la frecciatina (velenosa) alla Rai

Luciana Littizzetto, l’amatissima attrice e conduttrice a ruota libera. Ora può dire tutto quello che vuole. Il racconto dei fatti.

È stata proprio una doccia fredda, per non dire del tutto gelata, la notizia dell’abbandono di Fabio Fazio, dopo bel 40 anni, alla Rai. Dopo i rumors che si sono fatti sentire negli ultimi mesi che lo preannunciavano, il conduttore ligure lo ha annunciato durante una puntata del suo seguitissimo Che Tempo Che Fa.

Lui lascerà l’azienda di Viale Mazzini per approdare a Discovery. Dunque il suo, per quel che concerne i suoi numerosi estimatori, non è un addio a livello professionale, ma un arrivederci in un’altra realtà. A seguirlo in quest’avventura sarà pure Luciana Littizzetto. L’artista torinese ha dimostrato, nel corso della sua carriera, di essere un’attrice sopraffina.

Inoltre possiede un innato talento non solo per le parti comiche e brillanti, ma anche quelle drammatiche. Tuttavia i suoi fan sono sempre felici di vederla in azione in TV anche alla Corte dell’amica Maria De Filippi. I suoi sketch a C’è Posta Per Te, dove è ospite praticamente ad ogni edizione, sono a dir poco memorabili.

Una lingua tagliente e un cuore grande

Non per nulla le clip relative vengono prontamente condivise sui Social e diventano in men che non si dica virali. Lucianina, come la chiamano in segno di lampante affetto i suoi cari, è anche una donna dal cuore molto grande e sensibile. Ha dato alle stampe svariai libri, che hanno avuto un grandissimo successo editoriale.

Tuttavia è in Io Mi Fido Di Te che ha maggiormente aperto il suo cuore al grande pubblico. Difatti in suddetto testo ha raccontato la sua esperienza di mamma in affido di due fratelli, un maschio e una femmina, che oggi sono due giovani adulti e che la rendono sempre più felice. Di tutto questo ne ha anche parlato durante alcune sue ospitate a Domenica In dall’adorata Mara Venier.

Un commento salace di Lucianina

Tuttavia ora la Littizzetto sta facendo parlare di sé per la sua nuova battura fatta in TV sempre da Fazio. C’entra Papa Francesco. Nell’osservare insieme a Fabio sul monitor il momento dell’incontro tra Giorgia Meloni e il Pontefice, l’artista ha esclamato: “Meloni è andata dal Papa: non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?”.

Chiaramente la sua trovata, che ha strappato molte risate sia al pubblico presente in studio che a casa, non è passata affatto inosservata. Molti utenti hanno iniziato a parlare a spron battuto sui Social e c’è chi ha commentato che ora che lei abbia lasciato la Rai sia libera di dire tutto ciò che vuole. Altri ancora invece hanno sottolineato che lei, in nome della sua ingente ironia, ci sia sempre riuscita.