Oroscopo per il weekend: questi segni è meglio se non escono di casa

Qui da noi potrete trovare l’oroscopo aggiornato per questo weekend. Ecco quali sono i segni che potranno fare baldoria e quelli che sarebbe meglio se non uscissero per niente di casa. Non abbattetevi se rientrate tra quelli sfortunati per questo fine settimana, sicuramente riposarvi sul divano guardando un bel film, potrebbe essere un’azione rigenerante ugualmente.

L’astrologia è una di quelle materie che ha sempre diviso l’opinione pubblica, semplicemente ci sono quelli che ci credono e quelli che la reputano una fandonia. A prescindere dal gruppo in cui siete collocati, è interessante sapere che la lettura dei segni astrologici così come li conosciamo noi, è sopraggiunta nel IV sec. avanti Cristo, quando i babilonesi codificarono questi segni, permettendo a tutti quelli come Paolo Fox di trovare un lavoro ai giorni nostri.

I segni che avranno un weekend positivo

Bene, prima di indicarvi i segni zodiacali che questo weekend farebbero meglio a non uscire di casa, ci soffermiamo prima su tutti coloro che avranno un fine settimana idilliaco.

Ariete : sarà un fine settimana molto interessante, in quanto finalmente sarai rilassato visto che hai portato a termine quegli impegni lavorativi che non ti facevano dormire la notte. In questo modo sarai pronto a fare nuove esperienze in quanto ti senti carico al 100%;

: sarà un fine settimana molto interessante, in quanto finalmente sarai rilassato visto che hai portato a termine quegli impegni lavorativi che non ti facevano dormire la notte. In questo modo sarai pronto a fare nuove esperienze in quanto ti senti carico al 100%; Gemelli : non solo ti sentirai ispirato in questo weekend, ma ispirerai anche le persone che ti circondano a seguirti in folle e divertenti avventure. Questo è il momento giusto per farti avanti con quella persona che ti piace tanto dalla quale ti sei sempre nascosto per paura;

: non solo ti sentirai ispirato in questo weekend, ma ispirerai anche le persone che ti circondano a seguirti in folle e divertenti avventure. Questo è il momento giusto per farti avanti con quella persona che ti piace tanto dalla quale ti sei sempre nascosto per paura; Cancro : questo weekend sarà fortunato per chi è nato sotto questa stella, non solo per il settore economico ma anche per quello familiare. Finalmente quello che vi preoccupava si è risolto, facendovi tornare il sorriso;

: questo weekend sarà fortunato per chi è nato sotto questa stella, non solo per il settore economico ma anche per quello familiare. Finalmente quello che vi preoccupava si è risolto, facendovi tornare il sorriso; Sagittario : tra sabato e domenica capirai finalmente quali saranno le scelte lavorative, familiari e amorose che dovrai prendere per essere felice. Affronterai la settimana successiva con un altro tipo di grinta, per questo faresti bene a divertirti e a festeggiare in questo week end;

: tra sabato e domenica capirai finalmente quali saranno le scelte lavorative, familiari e amorose che dovrai prendere per essere felice. Affronterai la settimana successiva con un altro tipo di grinta, per questo faresti bene a divertirti e a festeggiare in questo week end; Pesci: in questo momento tutti i nati sotto questo segno, tendono a mettere in primo piano gli altri e mai se stessi, ecco perché questo week end dovrete dedicarlo a voi, facendo solo quello che vi piace. Sabato sera potreste incontrare persone molto interessanti dal punto di vista dell’amore o di una sincera amicizia.

I segni che sarebbe meglio non uscissero di casa

Toro : sarete totalmente giù di corda questo weekend, vi siete affaticati troppo sia a livello fisico che mentale, sarebbe meglio per voi stare a casa e riposarvi. Se non vi caricate in questi due giorni, affronterete le successive settimane con molta fatica;

: sarete totalmente giù di corda questo weekend, vi siete affaticati troppo sia a livello fisico che mentale, sarebbe meglio per voi stare a casa e riposarvi. Se non vi caricate in questi due giorni, affronterete le successive settimane con molta fatica; Leone : in questo weekend purtroppo la situazione stressante che avete vissuto durante la settimana non cambierà, per questo sarebbe meglio che dedicaste questi giorni di riposo alla meditazione e ad un esame introspettivo;

: in questo weekend purtroppo la situazione stressante che avete vissuto durante la settimana non cambierà, per questo sarebbe meglio che dedicaste questi giorni di riposo alla meditazione e ad un esame introspettivo; Vergine : sabato e domenica dovrete essere molto cauti, non prendete nessuna decisione in quanto non avrete la “mente lucida” per affrontare situazioni importanti e complicate. Cercate di incontrare meno persone possibili per evitare “danni”, da lunedì le cose miglioreranno;

: sabato e domenica dovrete essere molto cauti, non prendete nessuna decisione in quanto non avrete la “mente lucida” per affrontare situazioni importanti e complicate. Cercate di incontrare meno persone possibili per evitare “danni”, da lunedì le cose miglioreranno; Bilancia : hai bisogno di un luogo tutto tuo dove stare da solo, mangiando “schifezze”, guardandoti quella serie tv che ami, senza la compagnia di nessuno. Hai bisogno di solitudine e di staccare dal mondo esterno per qualche giorno;

: hai bisogno di un luogo tutto tuo dove stare da solo, mangiando “schifezze”, guardandoti quella serie tv che ami, senza la compagnia di nessuno. Hai bisogno di solitudine e di staccare dal mondo esterno per qualche giorno; Scorpione : questo weekend sarebbe meglio che non ti affaticassi per niente, le tue condizioni di salute sono precarie, ci vuole solo tanto riposo e nient’altro. È inutile pensare al lavoro tanto non hai “la testa” per affrontare i problemi, spegni il telefono e non pensare a niente fino a lunedì;

: questo weekend sarebbe meglio che non ti affaticassi per niente, le tue condizioni di salute sono precarie, ci vuole solo tanto riposo e nient’altro. È inutile pensare al lavoro tanto non hai “la testa” per affrontare i problemi, spegni il telefono e non pensare a niente fino a lunedì; Capricorno : sei troppo nervoso e rendi la vita impossibile non solo a te stesso ma anche a chi ti circonda. Una bella camminata immerso nel verde è quello che ti ci vuole per ritrovare la calma e il buon umore;

: sei troppo nervoso e rendi la vita impossibile non solo a te stesso ma anche a chi ti circonda. Una bella camminata immerso nel verde è quello che ti ci vuole per ritrovare la calma e il buon umore; Acquario: tutti i segni nati sotto questa stella stanno vivendo un periodo di elevata confusione, stanno cercando tranquillità e serenità ma non sanno dove trovarla. Questo fine settimana dovrete dedicarlo allo svago personale, solo così avrete le idee chiare. Sarebbe meglio che non usciste con altre persone perché il vostro malessere vi farebbe litigare con persone a cui volete molto bene. Ascoltate noi, statevene a casa questo weekend!