Pippo Baudo, senza peli sulla lingua: “Ecco cosa penso dell’addio di Fazio e Littizzetto” | Stoccata infuocata

Pippo Baudo a ruota libera sui clamorosi addii di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai.

Indubbiamente il mitico Pippo ha fatto la storia non solo all’interno del vasto mondo dello spettacolo italiano, ma in primis della TV. Ha condotto tantissimi programmi di successo soprattutto in prime time e numerosissime edizioni del Festival Di Sanremo. Inoltre ha svolto, in maniera vincente e convincente, per tanti colleghi il ruolo di pigmalione.

Tra i tanti non possiamo che ricordare la splendida Lorella Cuccarini, che scoprì ancora giovanissima. Da tantissimi anni Baudo ha lasciato la professione e in particolare la Rai, dove ha operato per più di 50 anni. In questo periodo l’Azienda di Viale Mazzini ha fatto ampiamente parlare di sé per l’abbandono, assolutamente clamoroso, di Fabio Fazio.

L’acclamato conduttore e giornalista ligure ha infatti deciso di lasciare la Rai, dopo ben 40 anni di onorata attività, per approdare a Discovery. Stessa cosa farò la sua grande amica Luciana Littizzetto. Non si tratta di un semplice rumors ma della reale verità dei fatti. Le comunicazioni ufficiali realizzate dai diretti interessati in TV hanno sconvolto i numerosi telespettatori di Che Tempo Che Fa.

Un duro abbandono

Commozione viva e applausi per loro nel corso dell’ultima puntata, da poco andata in onda su Rai Tre. A intervenire sul tema decisamente spinoso e delicato dell’abbandono di Fazio e della Littizzetto all’Azienda di Viale Mazzini, è stato anche Baudo. Il conduttore ha detto la sua all’Ansa.

Pippo ha seguito con attenzione. come del resto moltissimi altri italiani, l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. “Ho seguito l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Mi è piaciuta moltissimo. Ho apprezzato la lettera della Littizzetto, che condivido pienamente. Anche l’atteggiamento di Fabio Fazio, è stato molto dolce, simpatico, invitante”, ha svelato in primis l’immenso professionista.

Le parole di Baudo

Poco dopo ha tosto aggiunto: “Se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni la Rai qualche motivo ci sarà”. Che cosa avrà voluto dire con questa frase alquanto sibillina Baudo? “Per la Rai oggi c’è la tendenza a voler controllare, regolare. Il servizio pubblico deve assicurare ea tutti il diritto di parola, deve mettere sul tavolo tutte le carte, poi lo spettatore sceglie quello che vuole”, ha poi svelato.

E come sorta di metaforica ciliegina sula torta e di rinforzo al suo discorso ha sostenuto: “La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione e/o convinzione politica, è dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale”. Ora molti attendono anche la replica, se non da parte di Fazio, che è ben più riservato, almeno delle mitica e spumeggiante Lucianina.