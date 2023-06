Meteo dal 2 al 4 giugno: cosa ci aspetta per questo lungo ponte | Guarda bene prima di partire

Ormai il ponte del 2 giugno è alle porte e tanti italiani hanno organizzato per godersi il meritato weekend. Ma come sarà il tempo? Andiamo a scoprire tutto per non essere colti alla sprovvista.

Il 2 giugno si festeggia la Festa della Repubblica italiana. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia e 20 di dittatura fascista nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, gli italiani sono stati chiamati alle urne per decidere con un referendum tra la Monarchia e la Repubblica. La cerimonia prevede una parata militare davanti al Presidente Sergio Mattarella e ad altri uomini illustri.

A seguire c’è l’esibizione delle Frecce Tricolori con dieci aerei guidati da membri della pattuglia acrobatica. Nel pomeriggio poi c’è l’apertura al pubblico dei giardini del palazzo del Quirinale con concerti delle bande dell’esercito italiano. Dopo la pandemia per fortuna tutto è tornato alla normalità.

Quest’anno il ponte avrà inizio venerdì per concludersi la domenica successiva. Di conseguenza in tanti hanno pensato di preparare le valigie e lasciare casa per qualche giorno. Dato che le temperature ormai sono estive, la maggior parte ha scelto località balneari mentre altri approfittano per visitare delle città.

Una tra queste è sicuramente la capitale italiana ricca di storia, arte e cultura. I più pignoli hanno sicuramente consultato il meteo prima di prendere delle decisioni mentre altri si sono lasciati prendere dall’entusiasmo di una imminente partenza. Saranno fortunati o dovranno fare appello all’ombrello? Andiamo a scoprire se ci sarà il sole o qualche nuvola.

Il weekend al Nord e al Centro Italia

Da qualche settimana il clima risulta davvero imprevedibile a causa dell’anticiclone delle Azzorre collocato tra la Penisola Scandinava e le Isole Britanniche. Nell’area Mediterranea, invece, ci sono degli anticicloni che determinano il maltempo. In Italia, purtroppo, qualche città ne ha fortemente risentito.

Adesso la situazione metereologica sembra essere tornata alla normalità, anche se le giornate potrebbero essere compromesse dalle precipitazioni. Non farà eccezione il ponte del 2 giugno. Tuttavia si tratterà di qualche ora al massimo. Nella zona delle Alpi e delle Prealpi centro-orientali ci saranno dei temporali, però subito dopo le nuvole daranno spazio al sole. Precisamente sulle pianure del Nord e lungo le coste adriatiche.

Meteo al Sud Italia

Nelle zone interne e nelle isole maggiori vale lo stesso discorso. Domenica 4 giugno è consigliabile mettere nello zaino un ombrello perché probabilmente pioverà in buona parte dell’Italia.

A prescindere da tutto il meteo non fermerà chi è intenzionato a staccare la spina dalla routine giornaliera. Ragion per cui non resta che godersi il weekend a 360 gradi.