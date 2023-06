Paola Caruso, dalla disperazione per il figlio al comunicato di poche ore fa: prima non riusciva a muovere le gambe

Paola Caruso, la splendida showgirl ricomincia a sorridere. Dopo tanto dolore è finalmente arrivata la lieta novella. Riguarda il suo adorato figlio.

Per tanto tempo la bellissima Paola Caruso ci ha fatto sognar e divertire sul Piccolo Schermo. L’abbiamo ammirata nel game show preserale condotto da Paolo Bonolis nel ruolo della Bonas. Da allora è diventata popolarissima e cliccatissima in Rete. Paola è poi, pian piano è uscita sempre più dalla Televisione, salvo accettare delle ospitate nel salotto di Verissimo.

Qui, innanzi a una meravigliosa Silvia Toffanin, ha parlato a ruota libera del grandissimo e profondo dolore che le spezzava il cuore in mille pezzi. Difatti il suo adorato figlio non stava bene. Tutto ciò era accaduto dopo e durante un viaggio di piacere che avevano effettuato all’estero. Da allora è iniziato per lei e per la sua famiglia un vero e proprio calvario.

Tanti pianti e notti insonni si sono susseguite. Il bimbo non riusciva più a camminare e ad avare una vita regolare. Ciò è assolutamente terribile per una madre che auspica per il figlio sempre il meglio. Si sentiva impotente, ma essendo una vera guerriera, non ha mai smesso di lottare. Si è asciugata le lacrime e ha fatto di tutto per rendere in ogni caso sempre più bella la vita del suo bambino.

Il calvario di Paola Caruso

Ha contattato i migliori medici e ha chiesto aiuto. Ora, dopo tanto dolore e infinita disperazione, Paola torna a sorridere. La showgirl, che è a dir poco seguitissima sui Social, ha appena dato una lieta novella ai suoi numerosi estimatori. Costoro immediatamente si sono prodigati con la stesura di commenti ricchi d’affetto, non solo nei suoi confronti ma pure del suo piccolino, che oggi ha 5 anni.

Ora può ricominciare a camminare sulle sue gambe e senza aiuto di bisogni esterni. Lei lo ha ripreso col telefonino mentre la creatura si divertiva a camminare sul pavimento con delle nuvole create ad hoc. Questo gli aveva dato l’impressione, dolcissima e romantica, di essere sospeso in aria e di stando dunque volando.

La rivelazione della mamma del piccolo

“Guarda mamma, sto volando!”, ha esclamato infatti il bimbo felice. Durante una sua chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, la Caruso ha raccontato di come fosse iniziato il calvario,. Si trovavano in Egitto. Il bambino aveva iniziato a sentirsi male. Un medico locale gli aveva fatto un’iniezione che , poi, come si è scoperto, si è rivelata assai dannosa per lui.

“Il bambino non sentiva più la gambina. Non sentiva più niente. Da un bambino sano, che per tutto il pomeriggio aveva corso e giocato, mi sono ritrovata mio figlio paralizzato da una gamba, che non deambulava più”. Sono seguite tante visite e svariate operazioni e oggi il bimbo è tornato a stare bene. Dunque sarò prontissimo per ritornare a scuola a settembre.