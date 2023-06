Chiamate a tutte le ore da numeri sconosciuti? Con questo trucchetto te ne libererai per sempre

Non ce la fai più a ricevere chiamate a tutte le ore da numeri sconosciuti? Non lanciare il telefono dalla finestra, con questo trucchetto ti aiuteremo a risolvere il problema e a liberartene per sempre.

Bello essere sempre reperibili, l’avvento dei cellulari è stata una fortuna in quanto per qualunque emergenza sanno sempre come trovarti. Purtroppo però, non soltanto le persone care ti contattano, ma ci sono anche i fastidiosi call center che ti perseguitano con chiamate a tutte le ore del giorno con numeri sconosciuti. Se anche tu non ce la fai più, continua a leggere, ti sveleremo un trucchetto per risolvere questo problema fastidioso e liberarti così per sempre degli scocciatori.

Di seguito ti sveleremo cosa fare se ricevi tante, troppe chiamate sul tuo smartphone, sappi che per il momento per il telefono fisso hai solo una possibilità, cioè quello di registrare il tuo numero al Registro delle Opposizioni, per poter così “frenare” questi noiosi interlocutori. Poi ovviamente dipende dall’apparecchio di cui disponi, in quanto con i nuovi cordless potresti trovare la funzione di blocco delle chiamate. Ovviamente varia da modello a modello.

Come bloccare le chiamate molesti su Android e iPhone

Oggi giorno quasi tutti gli smartphone con S.O. Android, più recenti hanno già al loro interno la funzione di blocco per aiutare i loro possessori a smettere di ricevere le classiche chiamate fastidiose dai vari call center. Generalmente, dovrete andare nelle impostazioni del vostro telefono e cercare la voce “filtro antispam” o nomi molto simili. Inoltre, ogni volta che riceverete una telefonata di carattere commerciale, se vi recherete nel registro chiamate, vi basterà fare “tap” sul numero, e cliccare sulla voce “blocca numero” che vi apparirà tra le varie voci. In questo modo metterete quel contatto nella black list e quel numero non potrà più importunarvi.

Qualora queste funzionalità non fossero presenti, se siete possessori per esempio di modelli Samsung o HUAWEI, recandovi nelle impostazioni del telefono, nella sezione Chiamate, troverete il filtro anti spam o molestie (a differenza del modello), il quale una volta selezionato, vi avviserà preventivamente sulla possibilità che quel numero non memorizzato nella vostra rubrica possa far parte del fantomatico, telemarketing. Anche con queste due marche, potrete tranquillamente bloccare il numero incriminato, recandovi come al solito nel registro delle chiamate. Potreste trovare scorciatoie diverse o nomi diversi, ma il risultato non cambia.

Per quanto riguarda i possessori di iPhone invece, la storia cambia un po’. In quanto ogni modello dispone della funzione di bloccare il numero molesto, inserendolo così nella “lista nera”, impedendo così a quel contatto di chiamarvi nuovamente. Ma su iOS, almeno per il momento, non troverete implementato di default, nessun filtro antispam. Per avere questa funzione, dovrete installare applicazioni di terze parti.

Come bloccare le chiamate molesti grazie ad applicazioni specifiche

Qualora aveste la necessità di bloccare quelle chiamate fastidiose che vi disturbano a tutte le ore, con questo trucchetto avrete risolto veramente il problema. Se non disponente del filtro che blocca le chiamate indesiderate, perché questa funzione non è presente sul vostro device, non scoraggiatevi, vi basterà installare una di queste tre applicazioni esterne che stiamo per elencarvi. Queste app sono compatibili sia per Android sia per iPhone.

Le applicazioni di terze parte che potrete installare per risolvere il problema sono: Truecaller, Should I Answer e Hiya: blocco e ID chiamante. Ovviamente queste sono solo alcune, in quanto sui vari store ce ne sono anche altre, ma su queste tre possiamo confermarvi che fanno veramente quello che promettono. Una volta installate, vi basterà seguire le indicazioni, attivare le voci di vostro gradimento e il gioco è fatto!

Fateci sapere se grazie a questo articolo avete risolto il vostro problema e per quale soluzione avete optato.