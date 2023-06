WhatsApp, alcuni hanno già ricevuto questa modifica: controllate sul vostro smartphone

Alcune versioni di WhatsApp hanno già ricevuto questa modifica, controllate i vostri smartphone, magari anche voi potrete già utilizzare questa funzionalità di uno dei programmi di messaggistica più usati di sempre.

WhatsApp si sa è in lotta continua con il suo antagonista, l’app di messaggistica, Telegram. I due si sfidano a colpi di aggiornamenti, per tentare di guadagnare ogni giorno sempre più utilizzatori dei loro servizi, per il momento ancora gratuiti. A tal riguardo, volevamo comunicarvi che il nuovo aggiornamento dell’app di Meta comprende anche la creazione dei famosi, canali, già presenti da tempo sull’app di Durov.

Capiamo le regole di questo nuovo aggiornamento

Da tempo circolano diversi rumors sulla possibilità di modificare un messaggio su WhatsApp, una volta inviato alla chat del destinatario. Dopo tanto lavoro, gli sviluppatori finalmente ce l’hanno fatta e questo nuovo aggiornamento sarà presto presente in tutte le nuove versioni che troverete sui vari store del vostro smartphone. Vi basterà quindi aggiornare l’app di Zuckerberg e il gioco è fatto.

Ma attenzione, in molti speravano di poter modificare il messaggio dopo tante ore dal suo invio. Sarebbe molto utile in quei casi in cui dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo, si mandano messaggi scomodi, magari agli ex, per i quali ci si vorrebbe solo nascondere la mattina dopo. Siamo spiacenti di informarvi però che avrete soltanto 15 minuti di tempo per modificare il testo inoltrato, dopo, questa possibilità non sarà più presente.

Come modificare un messaggio su WhatsApp?

Molte bene, adesso che abbiamo svelato i preamboli, possiamo focalizzarci sul fulcro del nostro articolo. Controllate i vostri smartphone, perché alcuni utenti hanno già ricevuto la possibilità di modificare i messaggi della chat una volta inviati. Ecco che cosa dovete fare. Una volta inoltrato un messaggio, se vi siete resi conto di aver sbagliato, non dovrete fare altro che selezionare il messaggio, fare tap sui tre puntini in alto a destra e se avrete già questa funzione, sotto “copia” e “info”, troverete anche “modifica“.

Una volta corretto il testo, ovviamente nel lasso di tempo descritto nel paragrafo precedente, potrete inoltrare il nuovo messaggio al vostro interlocutore. Badate bene che sia voi, sia il destinatario, vedrà comunque un segno sul testo, in modo che sia messo al corrente che lo scritto originale è stato modificato.

Questa funzione potrà essere utilizzata sia nell’app dal vostro smartphone sia dal browser, tramite WhatsApp Web. Ovviamente se il messaggio in questione è stato prima inoltrato a più destinatari, dovrete andare a modificarlo in ogni chat, non lo farà WhatsApp in automatico.

Infine, qualora vorreste modificare un messaggio di WhatsApp, utilizzando la funzione multi dispositivo, sappiate che, utilizzando l’app di messaggistica contemporaneamente su più device, potrete andare a editare il testo solo su un dispositivo.