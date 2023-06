Tessera Sanitaria, ora tutto è possibile: addio al bancomat, ritiri con quella

Tessera Sanitaria, ora cambia di nuovo tutto. Potrai utilizzarla addirittura come un Bancomat. Ecco in che modo.

Si ha voglia di semplificare e di semplicità, in questo momento così doloroso che si sta vivendo tutt’ora nel nostro Paese. Sotto sotto si sente la necessità di un po’ di leggerezza per stemperare le profonda crisi e i consistenti rincari che hanno toccato tutti i settori. Fin dalla prima pandemia e nel corso dei vari ed estenuanti lockdown è aumentato in modo considerevole l’acquisto non solo negli store online, ma anche la scelta di pagare, pure nei negozi fisici, con il pagamento elettronico.

Oggiogno, sondaggi alla mano, si tengono nel proprio portafoglio non solo pochissimi soldi in contanti cartacei, ma anche in monete. Tutto ciò sarebbe in ogni caso da evitare perché potrebbe accadere di trovarsi in situazioni in cui sarebbe necessario pagare in tale maniera. Può inoltre verificarsi il fatto che non si possa prelevare denaro dagli sportelli perché fuori servizio o non disponibili.

Insomma, sarebbe d’uopo non trovarsi in questa situazione ma tenere in casa e nel nostro portafoglio qualche contate. Tuttavia capita che, quando siamo fuori, decidiamo di fare qualche acquisto imprevisto e che non possediamo la cifra necessaria per l’appunto in contanti per effettuarlo.

Come funziona il tutto

Inoltre abbiamo dimenticato a casa il nostro Bancomat. Ergo non possiamo non solo utilizzarlo per effettuare il pagamento elettronico, ma nemmeno prelevare dei contati. Dunque che fare? Possiamo alleviare il problema utilizzando la tessera sanitaria che dobbiamo sempre portare con noi.

Possiamo farlo tramite un servizio nuovo e innovativo offerto da Mooney in stretta sinergia con il gruppo Intesa SanPaolo, che consente per l’appunto di prelevare denaro contante senza il Bancomat, utilizzando la già nominata tessera sanitaria. Inoltre è possibile prelevare denaro contante presso i punti vendita abilitati, che possono essere tabaccai, bar ed edicole.

Come e dove procedere

Tuttavia ciò è possibile solo se possediamo una carta di debito emessa o dalla già nominata Intesa SanPaolo oppure da ISPB o Fideuram. Per quanto concerne il suo funzionamento è come quello di un classico Bancomat, con tanto di inserimenti di Pin e la possibilità di ricevere anche uno scontrino che attesta l’atto dell’operazione effettuata.

Tuttavia c’è anche da sottolineare che vi è un limite di prelievo. L’importo minimo è di 25€, mentre quello massimo è di 250€. Inoltre c’è anche da dire che per quanto concerne il massimo dipende pure dalla disponibilità di cassa del punto vendita. Quest’ultimo chiederà poi al fruitore un pagamento del servizio di 1,50€ che aumenterà nel 2024 a 2€.