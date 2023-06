Lidl, il miglior olio d’oliva ce l’hanno loro: prezzo imbattibile | Corri ad acquistarlo prima che finisca

Correte ad acquistarlo, perché questa offerta non durerà ancora molto! Al Lidl, l’olio d’oliva migliore ce l’hanno loro ad un prezzo veramente imbattibile. Di questi tempi è difficile trovare articoli di qualità a prezzi scontati.

Molte volte, i discount vengono sottovalutati, prediligendo negozi più famosi ma anche molto più cari. Molti articoli di questi supermercati invece sono dei veri e propri gioiellini, di qualità identica ai loro concorrenti di marca, con il medesimo sapore, ma con un nome diverso.

“Ci pensa Lidl”

Il loro slogan ti entra in testa, peggio dei motivetti di Me contro Te e non te lo scordi più: ” Noi di Lidl lo sappiamo, è la convenienza a farvi entrare, ma è la qualità che vi fa tornare…”. Queste poche parole sono un vero capolavoro del marketing pubblicitario, in quanto colpiscono profondamente il compratore e lo spingono veramente a tornare. Infatti, se inizialmente qualcuno si può vergognare di dire che va in questa catena di supermercati a fare la spesa per la famiglia, perché magari in difficoltà economiche, con questo slogan capisce di non essere da solo.

Se fanno la pubblicità, se ci sono tante offerte, se le persone svuotano gli scaffali, allora questo supermercato non è poi di serie B come vogliono farci credere gli stereotipi. Sicuramente ognuno di noi ci avrà pensato almeno una volta mentre varcava le porte di questo discount tedesco, fondato da Josef Schwarz, nel 1932.

Super offerta al Lidl

Aprite bene le orecchie, stiamo per darvi una notizia che non solo vi migliorerà la giornata, ma anche il conto in banca. Da Lidl, trovate il migliore olio d’oliva ad un prezzo veramente imbattibile. Correte ad acquistarlo perché questa super promozione non durerà ancora per molto.

Il prestigioso NYIOOC World Olive Oil Competition 2020, ha inserito nella sua lista di eccellenze, l’Olisone Almazara Olivar Tradicional, un tipico olio di Cordoba, dalle qualità eccellenti. Questo prodotto infatti, viene ricavato grazie ad un metodo tradizionale spagnolo, che non si concentra sulla quantità, ma sulla qualità.

Questo particolare olio, viene venduto molto spesso ad un prezzo abbastanza elevato, da Lidl invece, potrete portarvelo a casa per la modica cifra di 5,99 euro a bottiglia. Sperando di avervi fatto cosa gradita comunicandovi questa offerta, siamo sicuri che appena finito di leggere, siete saliti subito in macchina per cercare di accaparrarvi questa delizia culinaria.