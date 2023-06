Francesca Chillemi e Can Yaman al settimo cielo: la notizia delle ultime ore fa impazzire il web

Grandi notizie per Francesca Chillemi e Can Yaman. La notizia infatti è una delle più liete. I fan non stanno più nella pelle.

Sono entrambi due artisti molto amati e apprezzati dal grande pubblico. Lei, dopo aver vinto ancora giovanissima la fascia di Miss Italia, ha iniziato una carriera super brillante nel vasto mondo dello spettacolo italiano. Richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi, ha capito poi che fosse sempre più la strada della recitazione quella da seguire con ardore e passione.

Ha studiato seriamente, si è impegnata tantissimo e ha fatto tantissima gavetta. Oggi è un’attrice molto brava e ricercata, nonché una vera e propria stella della fiction Made in Italy sia per quel che concerne le Reti Rai che Mediaset. Impossible non menzionare il suo accattivante ruolo in Che Dio Ci Aiuti di Azzurra Leonardi, che nell’ultima stagione ha poi preso i voti.

Can è invece un vero e proprio divo e non solo in Italia. L’attore turco tra l’altro è pure richiestissimo in nome del suo incredibile fascino e pazzesca fisicità come modello e testimonial. Ha anche dato alle stampe un libro per Mondadori che è stato un vero e proprio successo. Di recente ha incontrato le sue estimatrici per dei firmacopie in tutta Italia.

Francesca e Can di nuovo insieme

Ha appena concluso le riprese della prima stagione di El Turco per Disney + e nel frattempo sta ammaliando, sui Social, i suoi numerosissimi followers sia con tante fotografie che con numerosi video mentre si allena in palestra. In particolare ora pare essere affascinato dall’allenamento del guerriero.

A breve, sia lui che la collega e amica Francesca si troveranno nuovamente sul set per girare la nuova stagione di Viola Come Il Mare. Se ne era già parlato da mesi, ma è solo di recente che è arrivata la conferma. Tuttavia ora i due attori, così come i loro numerosissimi estimatori, hanno un altro bel motivo per festeggiare ed esultare come si deve.

La notizia delle ultime ore

Difatti Viola Come Il Mare ha ricevuto il prestigiosissimo Premio Moige tra le fiction televisive. Yaman dal canto suo ha prontamente condiviso sul suo Profilo Ufficiale Instagram il servizio relativo di Studio Aperto. In esso si è anche ricordato dell’ospitata che i due hanno attuato a Verissimo, oltre che della presentazione in anteprima della prima stagione al Festival Del Cinema di Venezia.

Ora i fan si chiedono se anche per quanto concerne il secondo atto, ci sarà un’anteprima in quella stimata kermesse, anche se ormai alle porte e dunque pare alquanto improbabile. Intanto c’è grande frenesia per conoscere alcune gustose anticipazioni riguardo alla trama, nonché alla data della messa in onda, sempre in prime time su Canale 5.