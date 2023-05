Romina Power, finalmente riceve una lieta notizia: Cristel l’ha resa pazza di gioia

Romina Power ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto che non lasciano alcun dubbio sulla figlia Cristel Carrisi. Ecco il motivo di tanto entusiasmo.

Romina Power è una delle cantanti più amate dagli italiani, in quanto ha fatto sognare sul palcoscenico (e continua tuttora) accanto all’ormai ex marito Al Bano Carrisi. I due sono una delle coppie artistiche più note e, nonostante trascorri il tempo inesorabilmente, sono sempre in grado di regalare emozioni a chi li segue fin dai loro primi esordi.

Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, all’età di 9 nove è arrivata in Italia con la sorella, la madre e il patrigno. Ha debuttato al cinema a solo 16 anni nel film Justine, ovvero le disavventure della virtù di Jesus Franco. Nel 1967 a Roma si recò per girare delle scene del film Nel Sole e in quell’occasione conobbe il giovanissimo Al Bano. Fu un vero colpo di fulmine.

Infatti dopo un anno convolarono a nozze e dal loro amore sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Jolanda. Purtroppo la primogenita è scomparsa nel 1994 mentre soggiornava a New Orleans. Questo fu uno dei tanti motivi che determinò il divorzio, confermato legalmente solo nel 2012.

Da anni ormai il cantante sta con Loredana Lecciso che lo ha reso padre di Jasmine e Albano Carrisi Jr. Da sempre la donna convive con il fatto che i fan sperano ancora che i due ex coniugi tornino insieme anche nella vita privata. In realtà sono legati da un profondo affetto, soprattutto per amore dei figli. In queste ore, per esempio, stanno facendo i salti di gioia per Cristel.

Curiosità su Cristel Carrisi

Nata a Cellino di San Marco il 25 dicembre 1985, è una conduttrice, stilista e cantautrice. Ha inciso due album e tenuto concerti in vari capoluoghi italiani per poi puntare sulla carriera televisiva. Nel suo curriculum si possono menzionare Verissimo, Domenica In e Ciak…si canta! e condotto Lo zecchino d’oro nel 2015.

Per quanto riguarda la vita privata è convolata a nozze nel 2016 con l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic. Hanno accolto in famiglia Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Ines. Nonostante il ruolo di madre, moglie e donna in carriera è stata in grado di raggiungere un altro importante traguardo.

Foto di Cristel – Fonte Instagram – Youbee.it

“Neo laureata a Havard in Letteratura”

La cantante ha condiviso su Instagram un post in cui sono raccolte le foto scattate in un giorno speciale, ovvero la laurea di Cristel in una delle università più prestigiose del mondo. “Sempre più fiera della mia, nostra, Cristel. Non ho parole a descrivere l’emozione che provo in questo momento”, ecco cosa ha riportato per iscritto.

I fan non hanno esitato a farle i complimenti. Alla cerimonia, ovviamente, era presente anche il marito. Like e commenti sono arrivati nel giro di poco tempo, chiaro segno che la Power è seguitissima anche sul web.