Marcella Bella spietata contro alcune colleghe rifatte: “A volte le incontro e mi imbarazzo” | A chi si riferisce

La cantante Marcella Bella a ruota libera sulla chirurgia estetica. Ha puntato il dito contro colleghe rifatte. Le sue parole.

È indubbiamente una delle più belle voci e grandi interpreti che abbiamo nel nostro Paese la splendida Marcella Bella. Nel corso della sua carriera ha inciso canzoni meravigliose che sono entrate a far parte di diritto nella storia della musica italiana. L’immensa artista è stata di recente ospite a Domenica In, dalla meravigliosa Mara Venier.

Lei, felicissima, aveva annunciato con un po’ di anticipo la sua ospitata su Facebook, al fine di informare i suoi fan al riguardo. La chiacchierata è stata come sempre molto bella e ricca di momenti molto emozionanti. La Bella ha raccontato che, ora come ora, vive a Ibiza. Si dedica con passione all’Arte e alla famiglia, conducendo una vita molto riservata.

Oggi, a 70 anni da poco compiuti, non ama la vita frenetica. Ed è per questo motivo che ha scelto quel luogo della Spagna per trasferirsi. Lì la conoscono praticamente tuti ma non sanno che è una cantante. “Ho più libertà è perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci sono tutte quelle piante grasse, i fichi d’India.”, ha svelato la Bella.

Un’intervista pepata

A starle accanto è l’affascinante marito, l’imprenditore Mario Merello. Il suo adorato primogenito Giacomo invece ha deciso di recarsi altrove. “Giacomo è amante dell’Oriente. Non l’ho mai accettato, ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli”, ha dichiarato tutto d’un fiato la cantante.

Tuttavia se la sua intervista da Zia Mara è stata molto interessante e pepata, lo è stato ancora di più un suo messaggio nei Social. Sotto il post dove annunciava la sua ospitata a Domenica In, la Bella ha voluto rispondere a tono a un commento che le ha fatto storcere il naso. “Quando sarai a Domenica In, adoro. ma chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso, possibile che non si possa conoscere il nome?”.

La battaglia di Marcella contro le colleghe rifatte

La risposta della Bella non si è di certo fatta attendere. “Cara, mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo DNA. Infatti ho ancora i miei lineamenti e la mia stessa faccia, compatibilmente con la mia età.”, ha in primis dischiarato l’interprete. Non contenta ha poi voluto rincarare la dose, lasciando basiti i più,

“Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o di qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia”. Chiaramente il riferimento all’immensa Ornella non è passato inosservato ed è stato ben presto ripreso ovunque. Ora è caccia grossa per scoprire chi siano le altre colleghe a cui la Bella si è riferita.