Eva Grimaldi ‘derubata’: il bottino è davvero insolito | Individuata la ladra

Eva Grimaldi, l’amatissima e bellissima attrice parla di furto. Lo ha raccontato in diretta. Chi è che l’ha derubata?

È certamente un’immensa artista con alle spalle non solo un’importante gavetta, ma pure un curriculum di massimo rispetto, la splendida Eva Grimaldi. Regina indiscussa per tantissimi anni della Fiction Italiana, ci fa sognare da tempo con il suo grande amore per la moglie Imma Battaglia. Le due sono ancora oggi unitissime e assai complici.

Quando Eva ha parlato liberamente del suo profondo sentimento per la sua dolce metà, i suoi numerosi estimatori, compresi quelli della prima ora, si sono commossi. Tanto più che come testimone di nozze ha fortemente voluto Gabriel Garko, che non è solo un’amico e collega, ma che secondo la Cronaca Rosa, sarebbe anche stato un suo celebre ex fidanzato.

Il coming out dell’attore, considerato un vero e proprio divo, aveva lasciato, quando l’aveva effettuato al GF Vip, sconcertati i più. Lui oggi si sente un uomo felice e appagato. Lui ed Eva si vogliono un gran bene e la loro amicizia è un dono prezioso. Così come lo è il grande amore che la Grimaldi prova per la sua Imma, che la contraccambia con il medesimo ardore.

Un coppia in cui non manca l’ironia

Le dee, nel corso dell’estate 2022 , si sono scatenate a suon di video e fotografie, che hanno letteralmente invaso i profili Social, in particolare quello Instagram dell’attrice. Tra l’altro è stata proprio quest’ultima a conquistare i cuori dei suoi fans in costume da bagno. Non per nulla è super in forma e sempre più bella.

La coppia possiede tuttavia anche una grande ironia, Ed è in nome di questa caratteristica che le due amano tenere compagnia sul Web ai propri estimatori, con delle gag decisamente irresistibili e studiate nei minimi dettagli. Tuttavia ora Eva ha fatto preoccupare e non poco costoro, parlando in diretta a ruota libera di un furto che ha subito nella sua dimora. Il racconto dei fatti.

Il video del furto

Nel video, condiviso sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della stessa attrice, la vediamo intenta a pulire con uno scopone il pavimento dell’ampio terrazzo. Non ha alcun detersivo e, nel sottolineare tale mancanza, ha svelato che non ne trova più nemmeno uno perché le sono stati rubati.

A compiere il ratto, alquanto singolare, sarebbe stata a sua detta la moglie Imma, che dal canto suo, da vera sorniona, fa finta di nulla, per poi negare il tutto. Peccato che poi venga mostrata una clip dove la si vede compiere il divertente furto. I prodotti per la pulizia sono poi ritornati saldamente nella mani di Eva che ha poi potuto proseguire a spron battuto ad occuparsi delle faccende domestiche.