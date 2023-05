Aurora Ramazzotti vuole passare alle vie legali: non riesce a perdonarli per quello che le hanno fatto

Non c’è pace per Aurora Ramazzotti. Stavolta pare che abbia intenzione di ricorrere alle vie legali. Ecco cosa sta succedendo alla figlia di Michelle Hunziker.

Aurora Ramazzotti è la figlia di una delle conduttrici più amate di tutti i tempi e di uno dei cantanti di spicco della musica italiana. Ha dovuto combattere per costruire una carriera televisiva, dato che era sempre dietro l’angolo la critica della raccomandazione. Per fortuna l’etichetta della “figlia di…” è solo un lontano ricordo.

E’ riuscita a mostrare il tuo talento e, di conseguenza, in tanti si sono ricreduti sul suo conto. Nata in Svizzera il 5 dicembre 1996, Aurora ha fatto la sua prima apparizione in televisione in una puntata di All togheter now per fare una sorpresa alla madre. Insieme hanno cantato davanti al famoso muro e ai giudici. E’ stato un momento molto toccante.

Poi ha deciso di intraprendere la conduzione telefonica e allo stesso tempo sui social ha lanciato dei messaggi importanti. Per esempio in passato si è mostrata ai follower con l’acne senza nasconderlo con dei filtri. Chi ne soffre non può far altro che accogliere con entusiasmo il suo gesto.

Essendo un personaggio pubblico, è amata quanto odiata. Purtroppo gli hater non esitano a puntarle il dito contro, ma per fortuna lei riesce a sorvolare. Stavolta, però, sembra che voglia ricorrere alle vie legali per l’ennesimo torto subito. Tuttavia non bisogna prendere alla lettere quanto riferito. Ecco cosa è successo alla ragazza.

Aurora Ramazzotti verso il tribunale?

Per quanto riguarda la vita privata, Aurora è legata da anni al fidanzato Goffredo Cerza e dal loro amore è nato il piccolo Cesare. All’inizio hanno tenuti tutti all’oscuro sulla questione della gravidanza poi lo hanno rivelato facendo fare i salti di gioia ai fan. In particolar modo i nonni Michelle ed Eros Ramazzotti sono al settimo cielo.

Aurora si sta godendo la maternità, anche se spesso deve fare i conti con dei commenti negativi che legge sotto i suoi post. L’altra volta fece intendere di essere uscita senza il piccolo, dunque delle mamme l’hanno criticata. Subito la diretta interessata ha spiegato che in realtà Cesare era con lei. Adesso non è riuscita per niente a ignorare un evento.

“Dovrei querelare”

In pratica Aurora ha pubblicato delle foto di quando era una 19enne alle prime armi davanti alle telecamere. Negli scatti ha un look e un make-up che reputa oggigiorno scandaloso, quindi ironicamente ha scritto che vuole denunciare chi si è occupato di lei tra parrucchieri e truccatori.

I fan possono stare tranquilli. Non è successo nulla di grave. Aurora, come sempre, esalta il suo lato divertente ereditato sicuramente dalla madre. E’ impossibile non amarla.