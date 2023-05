Simona Ventura, dopo anni la verità sull’addio a Bettarini: lei si è insinuata nel loro rapporto e ha rovinato tutto

Dopo anni di silenzio Simona Ventura ha deciso di raccontare dei retroscena della relazione avuta con l’ex marito Stefano Bettarini. Ecco cosa ha detto nel programma televisivo La mia passione.

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Non a caso ha lavorato sia per la Rai che per la Mediaset. Per la prima rete nazionale ha condotto L’Isola dei Famosi mentre per l’altra si è messa alla prova nello stesso reality, ma come naufraga. Infatti tutti ricorderanno la competizione con Mercedezs Hengher.

Nel suo curriculum si possono leggere tanti programmi televisivi che ha condotto: Ultima fermata, Citofonare Rai 2 con Paola Perego, The voice of Italy, Quelli che il calcio, Temptation Island Vip, Selfie – Le cose cambiano e tanti altri ancora. Inoltre Maria De Filippi l’ha voluta nello studio di Amici nella fase del Serale come giudice.

Per quanto riguarda la vita privata è legata al fidanzato Giovanni Terzi. Fu lui a rivelarlo in un’intervista nel 2019: “Ci frequentiamo da un mese. E’ una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi”. Lei si è dichiarata felice dopo aver trascorso un periodo buio a causa della separazione dall’ormai ex marito Stefano Bettarini.

I due sono stati insieme quando lei stava emergendo come conduttrice mentre lui come calciatore. A un certo punto le loro strade si sono separate e i motivi sono sempre stati avvolti nel manto del mistero. Solo di recente gli italiani hanno scoperto l’amara verità.

La verità di Simona Ventura

Sono stati uniti dal 1998 al 2008 e dal loro amore sono nati Niccolò e Giacomo. Era il 30 marzo 1998 quando si sono recati verso l’altare con tante promesse e la speranza di un futuro roseo. Purtroppo nel 2004 è stata resa ufficiale la separazione e dopo qualche anno è arrivato il divorzio effettivo. Si vociferava di tradimenti, ma i diretti interessati non ne hanno fatto parola all’inizio.

Per amore dei figli hanno deciso di raggiungere un compromesso, evitando così di comunicare sempre tramite avvocati. Lo spiacevole episodio avvenuto fuori a una discoteca del primogenito li ha uniti dopo anni di rancore. Prima, però, hanno fatto i conti con l’amara verità.

Gesti di infedeltà

Bettarini nella casa del Grande Fratello Vip aveva riferito di essere stato tradito con l’attuale compagno di Cristina Parodi. La Ventura ha prontamente contattato gli avvocati. In seguito sarebbero emersi altri gesti di infedeltà.

Nell’intervista recente la Ventura ha dato un’ulteriore spiegazione: “Era il momento folgorante nel mio lavoro, quindi non lasciavo mai Milano. Lui era nel momento di massimo fulgore nel suo lavoro e aveva le sue squadre: Bologna, Venezia e Sampdoria”.