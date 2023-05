Elisabetta Canalis, dopo l’addio al marito (ricchissimo) ci riprova con lui: chi è il bellissimo

Elisabetta Canalis dopo la rottura dall’ex marito super ricco, ci riprova con lui. Ecco chi è la sua nuova fiamma, la donna non ha più paura di mostrarsi in pubblico con il suo nuovo bellissimo.

Dopo l’addio dal marito ricchissimo, Elisabetta Canalis ci riprova con lui e non si vergogna di farsi vedere in pubblico con il suo nuovo bellissimo fidanzato. La Canalis ha proprio perso la testa per lui, anche perché hanno molte cose in comune.

I fan sono rimasti scioccati quando Elisabetta Canalis ha annunciato la fine del suo matrimonio con Brian Perri, dopo 10 anni di vita insieme. I due pare si siano lasciati pacificamente, soprattutto per il bene della loro figlioletta, Skyler Eva, della quale hanno ottenuto l’affidamento congiunto. La Canalis avrebbe rinunciato anche al mantenimento del marito in quanto non ha bisogno di sussidi, visto le sue elevate entrate.

La Canalis pare essere diversa dalla Blasi?

In molti hanno paragonato la separazione avvenuta tra Ilary Blasi e Francesco Totti contro quella di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Gli scenari sono stati completamente diversi in quanto i primi hanno alzato su un grosso polverone, mentre i secondi sono stati decisamente più riservati. Blasi e Totti si sono fatti dispetti eclatanti, hanno iniziato una pratica di separazione che non finirà tanto presto e non ne sono usciti proprio benissimo agli occhi dei loro figli.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono separati anche loro ma senza clamore, alla fine hanno scelto tutto per il bene della loro figlia e sono scesi a compromessi. A dimostrazione del fatto che i due non si portano rancore (forse) ci sono ancora quelle foto di loro due insieme presenti sui profili social della Canalis, mentre la Blasi quelle di Totti le ha cancellate quasi immediatamente. Ovviamente non spetta a noi giudicare, anche perché soltanto i rispettivi ex coniugi conoscono i motivi che li hanno portati a separarsi.

Elisabetta Canalis esce finalmente allo scoperto

Elisabetta Canalis dopo l’addio al marito chirurgo super ricco, ci riprova e mostra a tutti il suo nuovo bellissimo fidanzato. Anche se i rumors sul loro presunto flirt echeggiavano già prepotentemente da diverse settimane, finalmente la Canalis è uscita allo scoperto e si è fatta immortalare in compagnia del suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu.

I due, entrambi amanti di kick boxing, devono proprio a questo sport e all’amore che entrambi provano per le sue mosse, il fatto di essersi incontrati. Come ha voluto chiarire la Canalis però, Cimpeanu non è assolutamente stato il motivo della rottura da suo marito, in quanto tra i due le cose non andavano bene già da molto tempo. Così, Elisabetta Canalis e il suo bello, sono finalmente liberi di mostrare al mondo quanto si amano, come si può vedere dai teneri scatti di cui sono protagonisti, immortalati dalla rivista Chi.