Elettra Lamborghini esce allo scoperto sulla lite con Ginevra: la tristissima verità

Finalmente Elettra Lamborghini esce allo scoperto riguardo al complicato rapporto con la sorella Ginevra. Come stanno per davvero le cose.

Le due celebri sorelle non vanno d’accordo e non si parlano da moltissimi anni. Se la minore è diventata famosissima grazie alla sua recente partecipazione al GF Vip 7, la maggiore è una star da ormai moltissimi anni. Durante la permanenza di Ginevra all’interno della Casa più spiata d’Italia in molti auspicavano che lei parlasse a spron battuto dell’altra.

Tutto ciò non è potuto avvenire dal momento che Elettra, tramite lettere dei suoi avvocati, l’aveva intimata di non farlo. Ciò ha lasciato l’maro in bocca ai numerosi telespettatori ma forse anche ad Alfonso Signorini, che speravano che la ragazza volesse sbottonarsi un po’ di più al riguardo.

Alcune persone hanno spifferato sul Web che si sarebbero pure aspettate un confronto all’interno della Casa tra le due celebri sorelle. Niente di tutto questo è avvenuto e pare che anche attualmente non ci sia alcun dialogo tra loro. Tra l’altro, come ha raccontato Ginny, non trascorrono le varie festività, fra cui il Capodanno e il Natale, insieme dal 2019.

Il distacco è ancora profondo

Pure i loro genitori, profondamente dispiaciuto e amareggiati per la situazione che si è creata fra le loro figlie , hanno cercato di riavvicinarle, ma senza alcun risultato. A quanto raccontato dalla gieffina in persona non ci sarebbe stata una vera e propria litigata u a provocare questo loro profondo e lacerante distacco.

Ciò sarebbe avvenuto per una sciocchezza. Tuttavia non ha voluto approfondire al riguardo. Ginevra è oggi sulla cresta dell’onda non solo per la sua attività di cantante, che sta andando a gonfie vele, ma anche e soprattutto per la sua liaison con l’affascinante Antonino Spinalbese. Tuttavia oggi i due non si frequentano, perlomeno non come coppia.

Ginevra è sempre più Beautiful

Lui l’aveva baciata in studio, quando era giunto da Signorini dopo la sua uscita dalla Casa. Nonostante ciò Ginevra sta benone e appare più bella e in forma che mai. Ora come ora è lanciatissima nel vasto mondo delle sette note e richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi.

Di recente ha anche poi partecipato ad alcuni episodi di Beautiful girati a Roma che vedremo in onda in Italia nel prossimo anno. L’esperienza, a quanto pare, ha entusiasmato la Vippona che ha anche deciso di farsi immortalare con una parte del cast in alcuni scatti che ha poi prontamente condiviso sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram. Per quanto riguardare Elettra, invece, anche la sua carriera procede a gonfie vele, mentre a quanto pare non ha alcuna intenzione di far pace con la sorella: si è limitata a dire pochissime cose su di lei – quasi nulla in realtà – e tra queste non è mai trapelata l’intenzione di riappacificarsi con lei.