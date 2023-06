Elisabetta Canalis, cambia uomo e cambia taglio: il risultato è pazzesco

È un cambio drastico quello adottato da Elisabetta Canalis, ha modificato non solo uomo, ma anche look. Se non abbiamo certezze per il primo punto, possiamo dirvi che in merito alla sua nuova immagine, il risultato è pazzesco.

Elisabetta Canalis ha deciso di stravolgere totalmente la sua vita, non ha cambiato solo uomo ma anche look. Eli in questa versione è semplicemente pazzesca, sono d’accordo anche i fans i quali sono rimasti stupiti da tutte le cose che la showgirl ha modificato nella sua vita nel giro di pochissimo tempo.

Il cambiamento non è sempre negativo se voluto, è la consapevolezza di vivere una vita che è diventata “scomoda” e quindi si cerca un’alternativa per renderla di nuovo idonea al proprio stile. La Canalis nonostante avesse molto da perdere, in modo molto coraggioso ha cercato di capire come poter essere più felice e sembra che finalmente sia sulla strada giusta.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia di nuovo amiche?

Tra i tanti cambiamenti adottati dalla “nuova” Elisabetta Canalis, pare ci sia anche uno spiraglio di un possibile riavvicinamento con la sua (ex) migliore amica, Maddalena Corvaglia. Le due si erano conosciute circa 25 anni fa, quando insieme formavano il mitico duo delle veline, bionda e bruna, di Striscia la Notizia. Da allora Elisabetta e Maddalena erano diventate subito buone amiche e con gli anni avevano consolidato il loro rapporto, aprendo anche una società insieme.

Poi però qualcosa si è rotto, si è parlato di fiducia distrutta e disguidi economici che ha allontanato definitivamente le due. Dopo anni di silenzio da ambo le parti a tal riguardo, qualche giorno fa la Canalis ha pubblicato sui social, uno scatto in pieno stile amarcord, che la ritraeva giovanissima abbracciata alla Corvaglia durante probabilmente il loro esordio a Mediaset. Che con questo gesto Elisabetta Canalis stia cercando di riappacificarsi con Maddalena Corvaglia? Staremo a vedere i prossimi sviluppi.

La nuova immagine di Elisabetta Canalis

Ecco il risultato pazzesco del nuovo look di Elisabetta Canalis, l’ex velina sta benissimo. È un periodo di cambiamento per la showgirl, non solo per quanto riguarda la sua vita sentimentale ma anche per quella della sua immagine. Come tutti sapranno, la Canalis dopo 10 anni di matrimonio con il chirurgo, Brian Perri, ha annunciato la separazione dal padre di sua figlia, Skyler Eva.

Eli dopo questo periodo buio, ha ritrovato la felicità, grazie al suo nuovo compagno, il campione di kickboxing, nonché suo allenatore, Georgian Cimpeanu. Oltre a questo grande cambiamento, la Canalis ne ha portato anche un altro, con uno scatto social, ha mostrato il suo nuovo taglio di capelli. Più corto e scalato, ma il risultato è pazzesco. Per i suoi followers, questo nuovo look la rende ancora più bella di prima. Voi cosa ne pensate?