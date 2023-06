L’elettrodomestico che sta andando a ruba e che tutti vogliono: lo trovi alla Lidl ad un costo eccezionale

Anche il mondo, decisamente vasto e vario, degli elettrodomestici ha le sue tendenze. Ora sono tutti pazzi per uno. Lo trovi a prezzo stracciato al Lidl.

Tutti pazzi per la cucina, Da qualche anno a questa parte ci riteniamo, perlopiù illudendoci, di essere dei cuochi provetti. Seguiamo con attenzione blogger e vip appassionati, tanti programmi alla Tv e acquistiamo riviste e ricettari. Vogliamo sperimentare e creare con le nostri mani e nelle nostre cucine tutto ciò che ci solletica l’appetito e la fantasia.

Cucinare sia da soli che in compagnia del proprio partner o con i nostri bambini, tenendo ovviamente ben lontani da loro strumenti con i quali potrebbero farsi del male, può rivelarsi un momento molto divertente oltre che di reale condivisione. In tantissimo poi, dopo che hanno preparato i piatti, amano mostrare ad amici e conoscenti il risultato di tanta fatica.

Tuttavia, non contenti, dopo aver inviato loro le foto in chat, decidono anche di condividerle sui Social che sono una grandissima vetrina per tutti quanti. In ogni caso, in un grande momento di profonda crisi in cui vige tuttora pure il nostro Paese, parola d’ordine è cercare di risparmiare anche in cucina e di non buttare, possibilmente, gli avanzi.

Sono dunque nate le classiche e super cliccate in Rete ricette salva euro e salva cena che tuttavia sono pure assai gustose. Inoltre, in vista anche della tanto temuta prova costume, in molti tendono a voler cucinare qualcosa di leggero e possibilmente più salutare possibile. In tale direzione si opta anche per cotture più light come alla piastra.

Negli ultimi anni poi è giunta la Moda delle friggitrici ad aria che, dopo un grande entusiasmo iniziale, hanno lasciato il classico amaro in bocca in più. Insomma, ora le sue vendite pare che si siano notevolmente abbassata rispetto agli inizi. Ora è un altro l’elettrodomestico che sta facendo impazzire gli italiani. Costa poco e lo trovate in super offerta nei più dei 600 punti vendita dei supermercati Lidl.

L’elettrodomestico del quale non puoi fare a meno

Si tratta di un fornetto elettrico con grill da 150 w che occupa decisamente poco spazio. Possiede ben 5 opzioni di cottura, una regolazione continua della temperatura dai 70° e 230°, nonché un funzionamento in modalità continua oppure con l’ausilio di un timer pari a 2 ore. Se volete cuocervi il pollo o l’arrosto, potete farlo senza problemi visto che possiede sia un sistema girarrosti che spiedo girevole.

Dal punto di vista più tecnico, possiede 30 l di capacità con 3 livelli e uno spazio per ben 3 teglie fino alla grandezza di 30 cm di diametro. Possiede anche un design molto elegante e in dotazione trovate inclusi nei suoi 99, 9 euro anche alcuni strumenti utili per le varie cotture come per esempio due pinze.