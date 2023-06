Vitamina B12, se hai questi segni sulla pelle e le mani stai attento: ecco cosa ti manca

Fai caso se hai questi segni, abbastanza evidenti, sulla pelle e soprattutto sulle mani. Sono i segnali di una mancanza. Di che cosa si tratta.

Con l’arrivo dell’estate e il desiderio di prendere la tintarella, dobbiamo porre maggior attenzione alla nostra pelle, che è certamente più esposta rispetto agli altri periodi dell’anno. Difatti, per via del caldo e dell’odiatissima umidità, siamo avvezzi indossare camicie e maglietta a maniche corte, oltre che canottiere.

Inoltre vestiti, gonne e pantaloni si accorciano. Fondamentale è dunque tenere sempre la pelle idratata e protetta con l’ausilio di creme dotate di filtro solare adatte alla tipologia della nostre epidermide da spalmare un paio di volte all’interno della nostra giornata. Sarebbe d’uopo farlo non solo quando andiamo in spiaggia o a fare una passeggiata al mare, ma tutte le volte che usciamo di casa.

Farlo è un vero toccasana per la qualità della nostra pelle e per evitare un precoce invecchiamento, oltre che il dipanarsi di alcune malattie, la cui gravità non è affatto da sottovalutare. Non dimentichiamoci nemmeno di proteggerci con creme dal filtro alto il viso, il collo e le mani, che sono anche il nostro biglietto da visita.

Un campanello di allarme

Se notiamo che alcune zone del nostro corpo cominciano a mostrare alcune macchie, dobbiamo correre necessariamente ai ripari. Se molte persone le manifestano con l’arrivo, solitamente delle donne della menopausa e degli uomini dell’andropausa, molte altre notano che sono ancora molto giovani.

Sono certamente antiestetiche e possono infatti provocare a livello psicologico alcuni problemi a chi le possiede. Tutto ciò accade perché oggigiorno che andiamo tutti un po’ troppo di fretta e che vorremmo una giornata di almeno 48, se non 72 ore, per riuscire a fare tutto, solitamente non curiamo come si deve la nostra alimentazione e non badiamo abbastanza alla nostra salute.

Ecco come correre ai ripari

Oltre a non bere i classici due litri di acqua al giorno ci dimentichiamo di inserire nei nostri pasti frutta e verdura di stagione. Tra l’altro non mangiare in modo sano ci può provocare anche problemi fisici. Tornando alle macchioline dobbiamo segnalare che esse sono mancanza di vitamina B12.Essa provoca stanchezza, stitichezza, perdita di appetito e di peso e disturbi ai nervi.

La vitamina B12 è fondamentale per lo sviluppo dell’organismo, per la formazione di globuli rossi sani, nonché per la sintesi del DNA e della mielina. Per alleviare la sua mancanza possiamo provare alcuni integratori sotto prescrizione medica oppure inserendo di più nella nostra alimentazione, senza eccedere, della carne, del pesce, del latte e delle uova, nonché alghe e verdure fermentate.