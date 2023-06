Lotti alimentari richiamati dal mercato: se li avete in casa non mangiateli | Rischio Listeria

Nuovo allarma alimentare. Se avete questo prodotto, o meglio alcuni lotti di esso fate attenzione. Non mangiatelo assolutamente.

In un periodo di grande crisi che serpeggia tristemente nel nostro Paese e di continui e pressanti rincari, fare la spesa ogni settimana è diventata sempre più una grande impresa. Lo è in primis per le famiglie più numerose o con figli a carico. A volte non basta approfittare delle offerte per portare a casa qualcosa di interessante senza spendere una fortuna.

Parola d’ordine è quindi cercare di risparmiare il più possibile ed evitare come la peste di gettare via il cibo. Ed è per questo motivo che vanno alla grande sia online che sulla Carta Stampata ricette low cost, nonché salva cena e salva euro. Anche sui blog più conosciuti dagli italiani si sta seguendo sempre più questa scia. Tuttavia mangiare si deve e pertanto qualche soldo per la spesa bisogna investirlo.

Grande rabbia si prova dunque quando, nonostante gli sforzi, si riceve la triste notizia di aver acquistato qualcosa che può essere pure nocivo per la nostra salute che è il nostro bene primario e che deve starci maggiormente a cuore. Tra gli allarmi alimentari, che in questi mesi sono aumentati come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia, ora ce n’è un atro che ha mandato in tilt i consumatori.

Nuovo richiamo a grosso rischio

Diciamo che qualora si assaggiasse il prodotto in questione si rischierebbe di stare davvero molto, molto male. In realtà non si tratta di un alimento in toto ma di alcuni lotti specifici. di esso. Se si facesse l’errore di assaggiarne un po’ si potrebbe infatti rischiare di essere infettati dalla Listeria. Di che cosa si tratta? Che cos’è?

Altro non è che un’ infezione generalmente dovuta proprio all’ingestione di cibo contaminato. Per le persone apparentemente sane l’infezione può sembrare innocua e procurare mal di pancia. Mentre ad altre, ovvero le immunocompromesse, a quelle appartenenti alla terza età, ai neonati e le donne in stato interessante può provocare problemi ben più gravi.

Ecco i lotti incriminati

Il richiamo è avvenuto direttamente dal Ministero della Salute, che ha voluto farlo in fase precauzionale. Il prodotti interessato è stato venduto in vaschette da 250g circa. Si tratta di una salsa di tonno e radicchio. Era in vendita con i marchi di Cucina nostrana Fresca e Bontà di Pam Panorama e Freschissimi della catena Alì.

I lotti interessati sono per quanto concerne Cucina Nostrana 23213 con data di scadenza 23/06/2023, mentre per Fresca e Bontà si parla del lotto 23215 con data di scadenza 25/06/2023. Infine, per i Freschissimi i numeri di lotto sono 23212 e 23214 con date di scadenza rispettive del 22/06/2203 e 24/06/2023.