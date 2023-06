La forma del tuo viso rivela il taglio di capelli perfetto per te: sicuramente stai sbagliando tutto

Chi è esperto del settore di bellezza sa bene per ogni viso c’è il taglio di capelli adatto. Andiamo a scoprire delle semplici regole per avere un risultato eccezionale.

Fin dai tempi antichi i capelli hanno avuto un ruolo importante per l’uomo, in quanto nelle antiche civiltà denotava l’appartenenza a una specifica classe sociale. Nell’antico Egitto, per esempio, c’era tanta attenzione per la cura della chioma. Si usavano dell’olio di lino, d’oliva e cenere di legna.

Nel Medioevo i capelli erano considerati come una sorta di manifestazione visiva dell’anima. Si privilegiavano tagli lunghi con pettinature semplici. Il colore simbolo di purezza era il biondo e chi aveva un’altra tonalità utilizzava degli impacchi di camomilla con eccessive esposizioni al sole.

Successivamente la chioma era un ottimo strumento per sedurre e spiccare nella massa. Man mano si optava per altri colori, tra cui il nero. Oggi la cura del capello è diventato una vera e propria necessità, ragion per cui in tanti si recano nei saloni di bellezza affidandosi ai migliori del campo.

La tricologia è la scienza che studia il capello e il cuoio capelluto per prevenire delle patologie. Un buon hair stylist deve esserne a conoscenza per garantire trattamenti efficaci e non invasivi. Inoltre è scontato che sappia consigliare la pettinatura perfetta alle clienti che cambia in base a dei parametri.

Il taglio perfetto per il tuo viso

Chris Solomon ha fatto uno studio molto accurato presso la Kent University sull’argomento. Ha tenuto conto con il suo team di alcune caratteristiche del volto, come le labbra, il naso e l’attaccatura dei capelli. Inoltre anche nell’Università della California di Toronto è stato svolto un minuzioso lavoro tenendo conto della distanza tra occhi e bocca e tra gli occhi stessi.

In un secondo momento è stato detto che determinati punti del volto possono essere rafforzati grazie al giusto taglio dei capelli. In questo caso bisogna rivolgersi a un esperto, il quale terrà sicuramente conto dell’ampiezza della fronte, degli zigomi e del naso. Ci sono delle regole da sapere per non restare delusi davanti allo specchio.

Le regole fondamentali per la giusta scelta

I capelli lunghi stanno bene a tutte perché rendono più sinuosa l’immagine nel complesso, La scalatura è consigliabile per chi ha un viso rotondo e non per chi ha gli zigomi abbastanza evidenti. In quest’ultimo caso è ottimo un taglio corto.

La riga al centro è concessa solo se sopracciglia, punta del naso e la bocca rispettano dei parametri precisi. Infine il bob non può essere valutato da chi ha un viso rotondo perché i capelli in avanti non fanno altro che ‘nascondere’ i lineamenti.