Lidl, dopo le scarpe da ginnastica va a ruba questo sandalo: affrettati prima che finisca | PREZZO SCONTATISSIMO

La Lidl fa ancora centro. Ora stanno andando letteralmente a ruba negli store uno speciale sandalo. Bisogna affrettarsi prima che le scorte si esauriscano.

Sono veramente tanti i punti vendita Lidl in Italia. Ogni settimana l’azienda offre accattivanti volantini sia in formato cartaceo che digitale alla sua clientela. Tra l’altro, tramite la sua App, si possono ricevere in anteprima le offerte, oltre che contare su interessanti coupon che possono riguardare vari settori.

Non per nulla da Lidl è possibile acquistare, al di là di prodotti alimentari, nonché quelli necessari per l’igiene personale della propria casa e dei propri amici di pelo, anche altri che riguardano lo svago e il tempo libero. Non mancano nemmeno capi di abbigliamento e accessori, oltre che elettrodomestici.

Dopo le scarpe da ginnastica che hanno fatto impazzire la clientela di tutta Italia e di ogni età, ora sono giunte un negozio altre calzature, che sono l’ideale per affrontare con ogni comodità, senza dimenticare l’eleganza per tutta l’estate. Stiamo parlando dei sandali. Non per nulla con l’arrivo dei primi caldi e l’innalzamento delle temperature, è opportuno indossare non solo indumenti leggeri, ma anche far respirare i piedi.

I sandali che vi faranno impazzire

Dunque, soprattutto nelle ore più calde, sarebbe d’uopo indossare calzature aperte ma, nel contempo, sicure che ci donino, oltre alla comodità, molta stabilità nei vari movimenti all’interno della nostra giornata. Le donne lo sanno bene. Il problema è che sovente sono fin troppo alti i prezzi da dover sostenere in tale direzione.

Lidl viene loro nuovamente incontro proponendo dei sandali che non sono solo molto belli e comodi, ma anche low cost. Non per nulla con meno di 10 euro potranno portarsene a casa un paio. I numeri disponibili sono dal 36 al 42, ma charaemnte più si aspetta più si rischia che non ci sia il nostro. Sono in similpelle e dotati di una suola in EVA.

Disponibili in tanti modelli e colori

Sono particolarmente resistenti. Inoltre possiedono due fibbie regolabili e permettono in men che non si dica un adattamento regolabile ai piedi. Tra l’altro sono disponibili in svariati modelli e, per quanto concerne i colori, possiamo averli o in marrone, o in nero o con una stampa zebrata che quest’anno è molto in auge.

Tra l’altro sono facilmente abbinabili con tuti i look, sia dal classico jeans e maglietta o canotta, sia con un paio di shorts e top o con un vestitino. Dunque un altra loro grandissima caratteristica è la versatilità. Ora come ora, sono disponibili in tutti gli store Lidl, ma viste tutte le loro interessanti caratteristiche e il prezzo stracciato, non c’è da meravigliarsi se già tra poche ora potrebbero essere andati a ruba.