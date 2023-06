Dove posizionare il divano in casa, molti lo mettono lì ma sbagliano: attenti al dettaglio

Dove posizionare il divano in casa nel modo più corretto possibile? Molti lo mettono li ma sbagliano, bisogna stare attenti ai dettagli. Seguite questi semplici consigli e potrete finalmente godervi il relax.

Se mettete il vostro divano li state sbagliando al 100%, ecco dove posizionarlo per godere appieno del suo confort.

Basta prestare attenzione al dettaglio e non avrete più problemi. Non dovete per forza essere interior design provetti per arredare casa, basta soltanto seguire i consigli giusti e non avrete bisogno di spendere grosse cifre per chiamare un arredatore.

Ovviamente dovrete tenere conto di molti fattori sulla giusta collocazione degli oggetti in casa, bisogna differenziare un ambiente piccolo da un grande, uno luminoso da uno molto buio e così via.

Seguendo comunque queste dritte non sbaglierete più.

Quale divano scegliere?

Prima di capire come posizionare il divano nella maniera corretta, è bene capire quale scegliere. Ovviamente come saprete di questo componente d’arredo ormai ce ne sono di tutti i gusti, più piccolo, più grande, più morbido, meno morbido e così via. Innanzitutto dovrete analizzare lo spazio che avete a disposizione in casa, se avete un ambiente grande potete spaziare tra tutti quei modelli più grossi di 2 posti, con la penisola angolare addirittura, per non parlare del sostegno per i piedi.

Se avete animali in casa sarebbe meglio non scegliere un divano in tessuto, in quanto vi sarebbe impossibile rimuovere tutti i peli che i vostri pelosetti vi lascerebbero durante ogni cambio di stagione, meglio quei materiali facili da spazzolare. Inoltre dovrete sapere che il divano letto sarà meno morbido rispetto a quello adibito solo per “la seduta”. Per non parlare della cervicale, ce chi ne soffre e quindi opta per un divano con l’appoggiatesta e chi proprio non lo sopporta e ne preferisce un altro morbido stile pouf. Insomma di modelli ce ne sono veramente tanti, troverete sicuramente quello più adatto alle vostre esigenze.

Dove posizionare il divano?

Ecco qual è la sistemazione corretta dove posizionare il divano, molti lo mettono li ma sbagliano totalmente, bisogna sempre prestare molta attenzione al dettaglio della propria abitazione. Innanzitutto se il divano di casa vostra ha lo scopo di allietare i vostri momenti di relax davanti alla televisione, non dovrete mai disporlo tra il tavolo da pranzo e la tv. In questa maniera, nel momento in cui qualcuno si dovesse sedere vicino al tavolo, voi dal divano non vedreste più lo schermo.

Sarebbe quindi sempre meglio disporre questo componente di arredo davanti alla televisione, mantenendo comunque sempre la giusta distanza che viene suggerita in base al numero di pollici che acquistate. Inoltre disporre un divano sotto una finestra, va bene se vorrete sdraiarvi a leggere un libro, ma di nuovo se vorrete guardare la tv è un posto sbagliatissimo da adibire a tale scopo, in quanto il riflesso del sole che verrà proiettato dalle finestre allo schermo, non vi permetterà di avere un’immagine chiara e visibile della vostra serie tv preferita. Infine, posizionate il divano al centro della stanza solo ed esclusivamente in caso di salotto molto grosso e spazioso, in caso contrario occupereste spazio inutile, mentre se lo disporrete contro una parete avrete effettuato un’ottima operazione di salvaspazio.