Se vedi questi segnali scappa: c’è sicuramente un serpente nelle vicinanze

Stai attento, se trovi questi segnali nel tuo giardino potrebbe nascondersi un serpente. Ecco quali sono.

Nei periodi primaverili ed estivi è un autentico toccasana, sia per il fisico che per la mente, trascorrere il proprio tempo libero a stretto contatto con la natura. Se abbiamo poi la ghiotta possibilità di possedere un bel giardino dove pranzare e/o cenare, oltre che far giocare i nostri bambini, dobbiamo pensare concretamente alla sua puntuale manutenzione.

Oltre a tenere puliti gli spazi, cerchiamo di creare delle piccole oasi, che sono fortemente in grado di offrirci pace e di donarci, a livello estetico, qualcosa di veramente speciale. Detto ciò, non permettiamo mai di far proliferare sul nostro prato, che deve essere il nostro orgoglio, sporco ed erbacce. Se non siamo in grado noi stessi di prenderci cura del nostro giardino, chiediamo aiuto ad esperti.

Dal canto nostro, non dimentichiamoci mai di pensare alla sua irrigazione, soprattutto nelle giornate più calde. Al fine di non trovarci il giardino e la nostra casa invasi da insetti, evitiamo di lasciare in giro avanzi di cibo, non solo sui tavoli, ma anche per terra. Tra l’altro questo escamotage è anche assai utile per tenere distanti dalle nostre dimore e soprattutto dall’erba del nostro giardino, i serpenti.

Il primo segnale da non sottovalutare

No, non si tratta affatto di una classica leggenda metropolitana, dal momento che in effetti molte persone, pure nelle grandi città ne hanno trovato uno nel proprio giardino, spaventandosi tantissimo. Il periodo ideale che permette a questi rettili di nascondersi nei nostri giardini quello tra la primavera e l’estate.

In questo momento loro cambiano pelle, dunque se ne dovessimo trovarne una, rizziamo le antenne e chiamiamo immediatamente gli enti specializzati. Loro sapranno certamente come muoversi in maniera tempestiva. Noi non mettiamoci mai in testa di agire per conto nostro, per la nostra salute e per la tutela dell’animale.

Le dritte in più

Tuttavia ciò che possiamo fare è prevenire il suo arrivo, oltre come già accennato, evitando di lasciare residui di cibo in giro e tenendo pulito il giardino. Possiamo attuale anche un’altra mossa. In poche parole dobbiamo cercare di non creare degli spazi che possano diventare sorta di nascondigli anche per altri animali.

Inoltre evitiamo anche di lasciare ciotole d’acqua sparse vicino all’erba. Peggio ancora se stagnante, perché essa può pure essere fonte di malattie, oltre che attrarre tanti insetti come le zanzare. Insomma, se vogliamo sentirci al sicuro nel nostro giardino e nelle nostra casa, dobbiamo puntare maggiormente all’igiene e alla pulizia oltre che all’ordine. In questa maniera trascorreremo un’estate più serena.