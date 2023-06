Costumi che stanno bene a tutte: sono di questa marca e costano solo 30 euro

Non c’è bisogno di spendere grandi cifre per essere alla moda, ecco qual è la marca che vende questi bellissimi costumi da bagno che stanno bene a tutte a soli 30 euro. Sarete talmente cool che vi paragoneranno a qualche influencer famosa.

Molte volte le donne commettono l’errore di credere che solo i personaggi ricchi e famosi possono permettersi un articolo alla moda e raffinato. Beh, sfatiamo subito questo mito, con soli 30 euro, potrete acquistare un capo di tendenza e di qualità per questa estate 2023 che starà bene a tutte.

Inoltre, avrete una vastità di campionatura tra la quale scegliere. Siamo sicuri che tra tutti questi articoli troverete il costume da bagno (o più di uno) che più vi rappresenta e che vi faccia sentire unica e speciale. Sicuramente quando arriverete in spiaggia non passerete inosservate, fidatevi di noi!

Quale corpo avete?

Premettiamo che ogni donna, a prescindere dal tipo di corpo che dispone, può scegliere il costume da bagno che preferisce e che più le piace. Con questa mini guida vogliamo darvi solo qualche dritta di moda, ma siete liberissime di passare al paragrafo successivo e acquistare il vostro costume “a sentimento”.

Detto questo, ci sono tendenzialmente 4 grandi gruppi che identificano il corpo di una donna, dovete solo capire a quale appartenete voi:

Fisico a Pera o Triangolo : cioè spalle e vita strette e fianchi più larghi (JLo ne è un chiaro esempio). In questo caso dovrete porre l’attenzione sulla parte alta, potendo quindi osare con fantasie sgargianti, volant, ruches sulla parte del seno, mentre lo slip o la parte bassa del costume intero dovranno essere di tonalità molto scure; Fisico a Mela o Triangolo inverso : cioè la parte di sopra più ampia rispetto alla parte di sotto (avete presente Maria Grazia Cucinotta?). Con questo fisico sarebbe meglio puntare sul costume intero che presenta arricciature, drappeggi o linee verticali nella parte alta o centrale che sfinano la figura tendendo al basso. Anche il bikini va bene, purché optiate per reggiseni contenitivi e slip a vita alta; Fisico a Clessidra : cioè seno e fianchi della stessa ampiezza, con una vita molto sottile (Sophia Loren è la regina indiscussa di questa corporatura). In questo caso dovete scegliere un costume che porti l’attenzione sulla vita, magari un modello che dispone di una cintura. In questo caso potrete spaziare tra bikini e costume intero senza problemi; Fisico a Rettangolo : cioè un fisico androgino che presenta poche curve (un chiaro esempio ve lo può dare Keira Knightley). Qui dovrete optare per tutti quei modelli che restituiscono volume e profondità, che grazie ai giochi di luce e colori, possano accentuarvi le forme. Ottimi i bikini a triangolo, slip con fiocchi, volant e così via.



A ognuno il suo costume

Zara vi mette a disposizione tanti modelli di costumi da bagno per questa estate 2023, che non solo stanno bene a tutte, ma che potrete acquistare ad un prezzo che si aggira sui 30 euro. Come potrete vedere sul loro sito o sui loro canali social, la vastità di repertorio è veramente molto ampio, ci sono articoli di ogni tipo, bikini, costumi interi, a fiori, con volant e così via.

Grazie ai prezzi veramente accessibili, questa estate in spiaggia farete un figurone. Potrete postare sui vostri social, scatti degni di una qualunque famosa influencer. Fateci sapere per quale modello di Zara avrete optato.