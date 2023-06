Test psicologico, il primo animale che scegli rivela come ti comporti con gli altri

Esiste un test psicologico che potrebbe svelare molto sulla personalità di una persona. Quello degli animali per esempio. Il primo che sceglierete vi lascerà a bocca aperta.

Quando si vuole ammazzare il tempo si inizia a navigare sui social e capita di imbattersi con dei test psicologici di ogni tipo. Si tratta di uno strumento standardizzato con lo scopo di dare delle risposte sensate ai chi decide di sottoporselo.

Bisogna puntare su oggettività, presenza di dati normativi, attendibilità, validità. Esistono due categorie di test: di prestazione massima (o cognitivi, che valutano le competenze di tipo esecutivo. Test di abilità, di profitto, attitudinali e d’intelligenza) e di prestazione tipica (o non cognitivi con valutazioni cliniche degli atteggiamenti).

Bisogna tener conto del fatto che i risultati non sempre sono attendibili al 100%, anche se di solito ci azzeccano. Non tutti i test psicologici vengono resi noti alla massa, ma comunque tutti devono rispettare delle linee guida internazionali dall’ITC (Internation Test Commission).

Uno dei tanti alla portata di tutti riguarda 5 figure di animali (orso, leone, aquila, volpe e cervo) e quella che si sceglie non farà altro che descrivere la propria personalità. Provare per credere.

Orso, leone o aquila?

Chi sceglie il primo animale menzionato avrà sicuramente una personalità iperprotettiva, quindi tende a farla emergere soprattutto con le persone che ha a cuore. La sua priorità è il benessere di chi lo circonda e poi pensa al suo. In apparenza potrebbe apparire freddo e distaccato, ma in realtà è l’esatto opposto. Lo fa per proteggersi dal mondo ed evitare ulteriori delusioni. Le caratteristiche principali: generosità e buon cuore.

Chi punta sul leone ha una mente creativa e piena di idee. Non ha paura ad andare controcorrente, dunque può essere odiato quanto amato. In quest’ultimo caso verrà preso come modello a cui ispirarsi. Riesce sempre a raggiungere i propri obiettivi proprio perché tenace e intraprendente. L’aquila, invece, denota libertà e intuitività. Chi la sceglie ha una marcia in più rispetto agli altri per via della spiccata perspicacia.

Volpe o Cervo?

La volpe è la scelta di coloro che sono intenti a raggiungere uno scopo. Amano mettersi costantemente alla prova e non importa quanto tempo si impiega. L’importante è ottenere ciò che si vuole, anche se qualcuno o qualcosa mette i bastoni tra le ruote.

Infine il cervo conferma la bontà. La persona in questione è gentile, altruista e affidabile. Non farebbe del male nemmeno a un insetto. Purtroppo con difficoltà capisce se può fidarsi di qualcuno o no. Solo con il tempo aprirà gli occhi proprio perché dà per scontato che gli altri abbiano la stessa purezza d’animo.