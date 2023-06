Oroscopo funesto, questi 5 segni avranno una brutta sorpresa per il weekend: attenti alle chiamate

Purtroppo per questi 5 segni zodiacali, il weekend non sarà dei migliori, in quanto riceveranno una brutta sorpresa. Oroscopo funesto, destino disonesto! Attenti alle chiamate, non sottovalutate le previsioni.

Oroscopo funesto per questi 5 segni che nel weekend riceveranno un’amara sorpresa.

Purtroppo non vorremmo essere proprio noi a darvi cattive notizie, ma sapendole in anticipo, potrete prepararvi e affrontare tutto in maniera diversa.

Detto questo, ricordatevi che c’è sempre una soluzione ad ogni male, una scappatoia per aggirare il problema, anche se non si vede c’è per ognuno di noi.

Siamo sicuri quindi che dalla previsione negativa riuscirete a trovare comunque il lato positivo al vostro weekend.

I 7 segni zodiacali che passeranno un bel fine settimana o comunque nella media

Prima di svelarvi quali saranno i 5 segni zodiacali che avranno un weekend discutibile, vogliamo parlarvi di tutti gli altri segni che potranno tirare un sospiro di sollievo almeno in questo fine settimana. Prendete ovviamente tutto con le pinze, l’oroscopo è soggettivo, quello che può succedere ad un individuo non succede ad un altro.

Detto questo, iniziamo:

: Saranno 48 ore strabilianti, finalmente la positività è tornata a risplendere nel vostro segno. Sarà un weekend positivo sia per i single che faranno incontri focosi, sia per le coppie che finalmente ritroveranno la passione. Insomma buttatevi, perché questo è il weekend giusto; CANCRO : Anche per questo segno sarà un weekend veramente divertente, ma attenzione agli imprevisti che sono sempre dietro l’angolo. Non lasciate nulla al caso, ma pianificate questi due giorni per evitare di trovare brutte sorprese. Potreste ricevere un’offerta di lavoro molto interessante, accettate senza pensarci un attimo, perché sarà la svolta che tanto stavate aspettando;

: Raccoglierete i frutti di tutto quello che avevate seminato in queste ultime settimane. I single potranno finalmente smettere di cercare il grande amore, perché è sempre stato lì davanti a loro. Questo weekend sarà favorevole per le esperienze di coppie, passeggiate, escursioni, una gita al mare, tutto è concesso per voi; VERGINE : Vi sentirete finalmente liberi di osare, però attenzione al nervosismo, in quanto potreste rovinare delle occasioni piacevoli che vi si potrebbero parare sul vostro cammino. Se vi sentite scarichi piuttosto che dire parole di cui potreste pentirvi sarebbe meglio passare un sabato e domenica di relax lontano dalla frenesia della città;

: È il vostro weekend, è vero! Siete carichi e motivati, attenzione però a non pensare solo ed esclusivamente al vostro interesse, in quanto farete sicuramente soffrire le persone che vi vogliono bene con questo atteggiamento. È giusto divertirsi, ma fatelo insieme agli altri che siate una coppia o un gruppo di amici; ACQUARIO : Saranno due giorni di beatitudine per i single, in quanto saranno in pace con loro stessi. Non faranno grandi cose, troveranno soddisfazione anche solo a leggere un libro in balcone. Per le coppie le cose saranno leggermente diverse, in quanto ci sono discorsi rimasti in stand-by da tanto tempo, è ora di capire quello che volete veramente. Solo così potrete finalmente ritrovare la felicità;

I 5 segni zodiacali che sarebbe meglio stessero a casa in questo week end

Ecco quali ci sono 5 segni zodiacali che avranno una brutta sorpresa durante questo weekend.

Ecco quali sono:

: Questo è un periodo di forte crisi per voi e finché non farete chiarezza non riuscirete mai a capire qual è la vostra strada. Potreste ricevere una chiamata che vi farà rivalutare tutta la vostra vita. Meglio se state a casa in queste 48 ore, dovrete discutere con quella persona di molte cose; GEMELLI : Siete distratti e ostili, nessuno vi sopporterà in questo fine settimana. Che siate single o fidanzati, la minestra non cambia. Probabilmente avete bisogno di staccare la spina e andare via da soli per farvi un bell’esame di coscienza;

: Sabato dovrete mantenere la calma perché tutto quello che direte sarà usato contro di voi domenica. Contate fino a 10 e siate diplomatici. Non è questo il momento di essere ribelli, state rischiando di perdere tutto; SCORPIONE : Non riceverete attenzioni da nessuno, partner, amici, famiglia, non vi sentirete capiti e tenderete a chiudervi come ricci. Attorno a voi c’è il gelo, cercate di capire quale sia il problema, prima che sia troppo tardi. Potreste ricevere una chiamata improvvisa, forse sarebbe meglio non rispondere, visto il vostro umore;

