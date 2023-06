Oroscopo weekend, per questi segni l’amore vacilla: tradimenti sotto le stelle, se non volete la verità non leggere

L’oroscopo di questo weekend non sarà per niente favorevole per questi segni. Purtroppo per voi l’amore vacillerà, ci saranno tradimenti in vista sotto le stelle, preparatevi perché il vostro cuore si potrebbe “spezzare” da un momento all’altro.

Ecco a voi il nostro oroscopo del weekend, purtroppo per questi segni l’amore potrebbe vacillare, in quanto sono previsti tradimenti sotto le stelle. Ci teniamo a precisare che le informazioni che staremo per fornirvi ovviamente non riguarderanno tutti i nati sotto questi segni. Non vogliamo assolutamente essere responsabili di eventuali scenate di gelosia infondate. Ognuno di voi sa chi ha al proprio fianco.

I segni per cui l’amore andrà a gonfie vele questo weekend

Prima di svelarvi i segni per i quali l’amore in questo weekend sarà pressoché orribile, ecco quali sono invece i fortunati che faranno faville.

GEMELLI : Non faticherete per niente a rispondere in maniera passionale e intensa alle richieste del partner, che sia per una cena romantica o una fuga per una notte dove avrete "E per tetto un cielo di stelle". Anche per i single, gli incontri saranno molto "bollenti";

VERGINE : Parola d'ordine: "eros". Proverete delle emozioni all'insegna dell'erotismo. Dopo tante settimane in cui vi siete chiusi in voi stessi, è arrivato il momento di osare. Come si dice, la vita in due è più bella;

BILANCIA : Come avrete ben capito, in amore bisogna scendere a compromessi ogni tanto e se metterete da parte l'orgoglio, le cose in questo fine settimana andranno decisamente meglio per voi "bilancini";

SAGITTARIO : Avete voglia di farvi travolgere in qualche avventura estiva, basta serietà, soltanto divertimento. Se siete single è il momento di "buttarsi", se siete in coppia cercate di capire se la persona al vostro fianco vi rende ancora felice. In caso contrario è inutile portare avanti una storia senza un futuro, tagliate il cordone e iniziate a sperimentare una nuova versione di voi;

CAPRICORNO : Questi due giorni saranno all'insegna della magia per voi nati sotto il segno del capricorno. Le influenze astrali finalmente saranno propizie con voi, è ora di abbandonarsi a quell'amore travolgente che avete sempre sognato;

PESCI: Finalmente il torpore in cui eravate finiti è svanito. È ora di tornare in pista, riproverete nuovamente quelle sensazioni adolescenziali che riaccenderanno non solo i vostri sensi ma anche la vostra estate.

I segni sfortunati in amore durante questo fine settimana

Andate a comprare il gelato, se siete nati sotto queste stelle, il vostro oroscopo in amore di questo weekend vacillerà purtroppo. Saranno previste, lacrime e tradimenti sotto le stelle per voi:

TORO : In questo weekend, i colpi di scena che seguiranno non vi daranno respiro. L’amore per voi purtroppo finirà, è tempo di voltare pagina, il pathos che vi ha sempre caratterizzato, si è esaurito fino a data da destinarsi. Non saranno giorni piacevoli sia che siate single o in coppia, cercate già una valvola di sfogo dalla tristezza che vi colpirà;

CANCRO : Niente da fare, ci risiamo per voi! Finché utilizzerete come metro di giudizio, soltanto l'aspetto fisico per scegliere la persona con cui vorrete passare la vita o una serata insieme, il responso sarà sempre il medesimo. Come riportava il libro del Piccolo Principe: "L'essenziale è invisibile agli occhi";

LEONE : La parola "corna" non è bella da usare, ma ahimè voi ne avrete due belle grosse in questo fine settimana. Il vostro essere cinici per natura però potrebbe salvarvi da una delusione troppo forte e dolorosa, sotto sotto ve lo aspettavate già, o no?

SCORPIONE : Che siate single o legati sentimentalmente, vivrete dei dubbi e delle perplessità che vi faranno vacillare in questo fine settimana. Non prendete nessuna decisione, fuggite lontano da tutto e tutti e decidete quello che realmente vorrete. Una volta che vi sarete aperti non si tornerà più indietro;

: Che siate single o legati sentimentalmente, vivrete dei dubbi e delle perplessità che vi faranno vacillare in questo fine settimana. Non prendete nessuna decisione, fuggite lontano da tutto e tutti e decidete quello che realmente vorrete. Una volta che vi sarete aperti non si tornerà più indietro; ACQUARIO: È inutile, i nati sotto questo segno, il “cappio al collo” proprio non lo sopportano. Se abbandonerete il vostro lato indipendente sarà solo per persone di valore, è inutile perdere tempo. Non potete scendere a compromessi, solo per non farvi mettere al tavolo dei single durante le feste con i parenti. Siete più forti di quello che pensate!