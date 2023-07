Lavatrice, pulsante segreto che asciuga tutti i panni: in pochissimi lo conoscono

Con questo pulsante segreto asciugherete tutti i panni della lavatrice in pochissimo tempo. Quasi nessuno lo conosce, per questo vogliamo farvi questo grande regalo e svelarvelo noi, così non impazzirete più questo inverno.

Ma voi sapevate che in tutte le lavatrici c’è un pulsante segreto che vi permetterà di asciugare tutti i panni in pochissimo tempo? Purtroppo in pochi lo conoscono, ma tranquilli, noi siamo qui per questo. Dopo che vi avremo svelato questo metodo, non avrete problemi mai più in inverno con i vestiti che non si asciugano.

Molte volte la soluzione ce l’abbiamo davanti agli occhi, ma non la vediamo perché purtroppo in nessun libretto delle istruzioni sono presenti queste dritte. Per chi non ha, non vuole o non può permettersi un’asciugatrice, ma fa veramente difficoltà in inverno a fare asciugare in vestiti, nonostante i mille stendini per casa, questo articolo è per voi.

Come togliere l’odore di umido dai vestiti

Specialmente in inverno, asciugare i panni appena tolti dalla lavatrice è veramente un’impresa. Alcune abitazioni, particolarmente fredde o disposte in zone in cui non passa mai l’aria, il discorso diventa ancora più complesso. Tra l’altro, prima di procedere, volevamo rivelarvi una vera chicca. Sapete quell’odore orribile di panni umidi che si crea, quando i vestiti rimangono per tanti giorni appesi allo stendino, in inverno?

Per fare in modo che i vostri vestiti facciano sempre un buon profumo, una volta che avrete steso i panni, spruzzate questo composto che avrete preparato in precedenza, formato da 250 ml di acqua distillata, 15 gr di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale, sui vestiti stesi e il gioco è fatto. Mai più vestiti maleodoranti presenti all’interno del vostro armadio.

Il trucchetto segreto presente in tutte le lavatrici

Ecco qual è il pulsante segreto, presente in tutte le lavatrici, che vi permetterà di asciugare i vestiti in maniera più celere del previsto. In pochi lo conoscono, ma questo tasto si chiama, centrifuga. Fermi tutti! Prima di emettere quel verso di rassegnazione, pensando di aver perso un minuto del vostro tempo, nella lettura di questo articolo, proseguite per favore fino alla fine.

Non siamo “capitan ovvio“, lo promettiamo! Come dicevamo, una volta terminato il vostro lavaggio, inserite all’interno della lavatrice un asciugamano completamente asciutto, chiudete ed azionate la centrifuga alla massima potenza. Terminato il procedimento, stendete i panni allo stendino, lontani dai termosifoni e se vorrete potrete applicare un ventilatore con l’aria che punta verso il bucato, simulando così la brezza estiva. Tornate a controllare dopo un po’ e con vostro grande stupore, i vestiti saranno perfettamente asciutti.

Questa tecnica funziona solo ed esclusivamente con carichi di lavatrici non troppo abbondanti, in caso contrario l’asciugamano non riuscirà ad assorbire tutta l’umidità in eccesso presente nella lavatrice. Fateci sapere cosa ne pensate.