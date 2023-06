Enrico Papi, la dolorosa rivelazione: “Mi hanno obbligato a lasciare il lavoro” | Chi l’ha messo alla porta

Enrico Papi, oggi in voga all’Isola, fa una dura rivelazione. Riguarda il suo lavoro. Chi l’ha obbligato a lasciarlo.

Quest’anno, la nuova e attesa edizione dell’Isola Dei Famosi sta facendo ampiamente discutere di sé. Per molti telespettatori sta prendendo una piega sempre più trash, come del resto è già accaduto con il GF Vip. Tra l’altro, come è diventata assai piacevole consuetudine, il padre di tutti i reality cede il passo a tarda primavera proprio all’Isola a livello di messa in onda.

Conclusa la settima edizione, dopo una pausa per le vacanze pasquali, ecco il fischio d’inizio del reality, condotto ancora una volta dalla splendida Ilary Blasi. Confermatissimo pure come inviato in Hounduras il bravo Alvin. In studio ritroviamo come opinionisti Vladimir Luxuria ma non più Nicola Savino, sostituito dal carismatico Enrico Papi.

Qui il conduttore, che è stato per tantissimi anni lontano non solo dalla TV ma anche dall’Italia, ha messo fin da subito in mostra le sue grandi doti di intrattenitore. Impossibile resistere alle sue battute e alle sue trovate da giocherellone che hanno messo in difficoltà anche la stessa conduttrice.

Che cosa pensa davvero di Ilary

Esemplare il momento in cui durante una puntata lui ha quasi strappato la busta di mano a Ilary, dove era presente il nome dell’eliminato. La clip è stata immediatamente condivisa sui Social e diventata virale. A quel punto si era anche parlato di una forte discussione dietro le quinte fra i due.

Si era anche mormorato di una possibile cacciata dell’opinionista dallo show, ma così non è affatto stato, tant’è che lui ha saldamente mantenuto il suo posto. Tra l’altro i rapporti con la Blasi sono ottimi e i due vanno molto d’accordo, anche a telecamere spente. Lui tra le pagine del Messaggero, ha rivelato che lei sarebbe il tipo di donna che gli piace, definendola simpatica e cinica.

L’amara confessione di Enrico Papi

Dopo aver rivelato che tra di loro non ci sia mai stata nessuna lite, nel corso di un’intervista per il noto quotidiano, ha parlato del suo abbandono della TV in passato. Quando se ne è andato in America era il 2010. Che cosa lo ha spinto a prendere quella decisione? Non se ne è mai pentito? “Son stato messo in condizione di fermarmi e mi sono trasferito a Miami.”, ha in primis rivelato Enrico.

“Ho fatto spazio agli altri. Improvvisamente dai prepotenti della TV fui praticamente obbligato ad abbandonare il lavoro, con il quale mantenevo la famiglia. Una grande sofferenza Mi abbandonarono tutti quelli dell’ambiente”, questa l’amara confessione di Papi, che tuttavia non ha voluto fare nomi ma ha rivelato che alcuni prepotenti da lui citati sono ancora in giro.