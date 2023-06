“Ma che ci faceva lì?”: Massimo Giletti pizzicato proprio lì | Chiamata urgente

Qualcuno ha visto Massimo Giletti in un posto che mai nessuno avrebbe immaginato, neanche lontanamente. Ecco cosa sta succedendo.

Massimo Giletti, nato a Torino il 18 marzo 1962, è uno dei conduttori più noti del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità maturata nel corso degli anni con un duro lavoro. Ha esordito come giornalista nella redazione di Mixer per poi passare alla conduzione in Rai con Mattina in famiglia e I fatti Vostri.

Laureato con il massimo dei voti, si è trasferito a Londra per poi tornare in Italia nel 1990. Otto anni dopo ha condotto Il lotto alle otto. Nel 2002 è passato da Rai 2 a Rai 1 diventando uno dei conduttori di punta. Nel 2004 si è occupato di Domenica In con Mara Venier e Paolo Limiti. L’anno successivo è stata la volta de L’Arena e lo ha condotto fino al 2017, ovvero fino alla sua chiusura.

E’ stato contattato anche per ricoprire il ruolo di giurato in una puntata di Ciak…si canta! e nel 2010 con Cristina Chiabotto ha condiviso l’esperienza di Miss Italia nel mondo. Nel 2014 è arrivata la vera svolta, cioè quando decide di dedicarsi completamente alla politica e alla cronaca. Ed ecco che tre anni è passato a La7 con Non è l’Arena, con cui ha proposto gli stessi argomenti dell’altro programma.

Purtroppo di recente anche l’altra rete televisiva ha deciso inaspettatamente di chiudere Non è l’Arena per motivi non ancora chiari ai fan del conduttore. Adesso in tanti si stanno ponendo una domanda dopo aver letto su vari siti di essere stato visto in un posto specifico.

Massimo Giletti ha spiazzato gli italiani

Tempo fa Fabrizio Corona aveva condiviso un post su Instagram con una foto in compagnia di Massimo Giletti. Nella didascalia ha scritto un messaggio molto toccante con lo scopo di sostenerlo. Ha anche aggiunto che sa svolgere nel migliore dei modi il suo lavoro e forse questo non sta bene a qualcuno.

Per fortuna dalla sua parte ha tante altre persone che credono in lui e lo seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Proprio queste persone potrebbero fare i salti di gioia quando scopriranno dove è stato visto nelle ultime ore.

“Chi ci fa Massimo Giletti in Rai?”

Massimo Giletti è stato visto negli studi della Rai. Lo ha riferito Davide Maggio, alimentando così le speranze della massa per un suo ritorno. Se fosse vero, direbbe addio a La7.

L’editore di rete, Urbano Cairo, ha voluto precisare che la chiusura del programma è avvenuta per colpa dei costi diventati insostenibili negli ultimi due anni. Ha aggiunto che ne aveva parlato con Massimo Giletti e il suo agente. In seguito a ciò potrebbe concretizzarsi la notizia che si sta diffondendo a macchia d’olio sul web.