Maria De Filippi, com’è veramente con gli alunni di Amici: “Quando sbagliamo ci…” | Retroscena segretissimo

Un’allieva dell’ultima edizione di Amici ha fatto delle rivelazioni su Maria De Filippi. Andiamo a scoprire chi è e cosa ha detto sul conto della conduttrice.

I provini per entrare a far parte della scuola di Amici a breve avranno inizio e i giovani talenti non vedono l’ora di mettersi alla prova davanti ai maestri. Nonostante passino gli anni il talent show riscuote sempre un enorme successo e il merito è delle opportunità che offre a chi ne entra a far parte.

Isobel Kinnear, per esempio, anche se non ha vinto ha comunque ottenuto dei contratti strepitosi da parte di alcuni coreografi di fama internazionale. A soli 19 anni è volata in Italia lasciando i suoi più cari affetti in Australia e sembra proprio che ne sia valsa la pena. Anche Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola sono riusciti a portare a casa qualche opportunità lavorativa.

Per quanto riguarda Mattia è stato il vincitore dell’ultima edizione. Ultimamente è finito al centro del gossip per via di un presunto flirt con Benedetta Vari, la ballerina che gli è stata accanto in sostituzione di Francesca Tocca. Infatti si dice anche che lei abbia lasciato il fidanzato storico, ma non è chiaro il motivo. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Dei maestri, invece, si vocifera che Raimondo Todaro e Arisa andranno via per motivi diversi: il primo per la presunta discussione con Maria De Filippi mentre l’altra perché probabilmente accetterà l’idea di lavorare nello studio di The Voice. Per adesso non è stato confermato o smentito niente. Fatto sta che di recente qualcuno si è espresso proprio sulla conduttrice. Ecco cosa è stato svelato.

Il pensiero dell’allieva su Maria De Filippi

La ballerina in questione ha avuto un banco nell’ultima edizione del talent show. Emanuel Lo l’ha voluta a tutti costi tra i suoi allievi per seguirla nel migliore dei modi e così è stato. Ha chiuso un occhio anche per il Capodanno gate perché lei ne ha fatto parte, inconsapevole delle conseguenze.

Infine ha avuto una relazione breve con Mattia, interrotta poi da lei. Stiamo parlando di Maddalena Svevi. Le parole sulla De Filippi hanno confermato il parere della maggioranza degli italiani.

“E’ stata come una mamma”

“Maria De Filippi è stata come una mamma, era sempre presente, ogni volta che ne avevamo bisogno. C’era sia per le coccole sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato, in quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi, ed è stata per tutti un vero punto di riferimento“.

Maddalena ha speso belle parole per la padrona di casa, dimostrando così la stima che ha nei suoi confronti. Come lei, sicuramente tanti la penseranno così. Del resto è ben risaputo che la De Filippi è professionale, ma allo stesso tempo empatica e amorevole.