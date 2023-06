Forum, comunicato improvviso: “La famiglia si allarga” | Gioia infinita

Il comunicato improvviso rilasciato da Forum, ha entusiasmato tutti i followers del programma, in quanto la famiglia si è allargata. Gioia infinita per i partecipanti, ci vogliono queste belle notizie per migliorare la giornata.

Good news per Forum! La loro grande famiglia si è allargata e non solo tra i membri fissi del programma, ma anche tra i followers, scorre una gioia infinita. A comunicare la lieta notizia, ci hanno pensato direttamente i gestori della pagina ufficiale social del programma della Palombelli.

Dopo la tensione che si è creata con Edoardo Donnamaria e la sua esclusione dal programma, a Forum pare sia tornato il sorriso. Questa bella notizia ha emozionato tutto lo staff che da anni collabora fianco a fianco per la buona riuscita dello show di Mediaset. Chissà in quale veste vedremo questo nuovo membro in futuro?

Piccolo ripasso del programma

Per chi non conoscesse uno dei programmi storici firmato Mediaset, cioè Forum, ecco in grandi linee le regole del programma. I pilastri cardine dello show sono sicuramente la conduttrice, i giudici, gli assistenti legali del giudice e gli avvocati d’ufficio, per non parlare dei collaboratori e degli uditori.

In ogni puntata viene trattata una controversia, dove c’è sempre qualcuno che vuole un risarcimento per qualche torto subito dalla controparte. I due soggetti dopo aver spiegato al giudice le loro motivazioni, in attesa del verdetto finale, saranno impegnati a portare avanti grosso dibattito che intercorre tra di loro e anche con il pubblico, che riporta le proprie considerazioni. Al termine dell’episodio, il giudice rientra in sala e comunicherà il suo verdetto.

Il nuovo arrivo a Forum

La famiglia di Forum si allarga, gioia infinita per via di quel comunicato ufficiale che rallegra i telespettatori. L’influencer Giulia Campesi è infatti diventata mamma del piccolo Tommy, avuto dal suo compagno, Matteo Piscitelli.

Nella pagina social di Forum, viene presentato al web il neonato, il quale un futuro potrebbe magari prendere il posto della mamma in trasmissione o perché no collaborare a stretto contatto proprio con lei. La Campesi è una figura molto amata dal pubblico, in quanto, Giulietta (come è ormai soprannominata da tutti), porta il mondo dei social all’interno del programma della Palombelli, rendendolo ancora più attuale.

Tornando al post di Forum, a parte qualche piccola critica da qualche follower che non ha digerito il fatto che quando Ciavarro e la Incorvaia sono diventati genitori nessuno ha postato niente, il resto degli spettatori hanno porto le loro congratulazioni alla Campesi.