Lacrime in Rai: la conduttrice crolla in un pianto commovente | E’ andata in onda con la morte nel cuore

Sono state lacrime molto amare e provenienti dal cuore, quelle che ha mostrato in TV l’amatissima conduttrice. I telespettatori si sono riuniti intorno a lei in un’abbraccio virtuale.

L’Azienda di Viale Mazzini, soprattutto nell’ultimo periodo, ci sta regalando momenti ad alta tensione e molto difficili, nonché assai dolorosi. Già qualche settimana, prima della messa in standby, in certi casi solo momentanea, di alcune note trasmissioni, in vista della classica pausa estiva, ci sono stati primi dolori per il grande pubblico italiano.

Certamente il più gande è stato l’abbandono, dopo 40 anni di attività, di Fabio Fazio alla Rai. Lo stimatissimo conduttore ligure approderà in autunno a Discovery insieme alla compagna d’avventura Luciana Littizzetto. Prima era solo un rumors, ma poi il professionista ha deciso di dare la notizia in via ufficiale nel corso della trasmissione Che Tempo Che Fa, che ci ha regalato tantissime esclusive.

Tantissimi suoi colleghi ora si stanno apprestando a salutare il loro pubblico e augurando loro buone vacanze, in attesa di tornare a fare loro compagnia a settembre, quando ripartirà la nuova stagione TV. Proprio in questi giorni i vertici Rai stanno lavorando sodo per dare in pasto agli italiani una programmazione degna di nota.

La conduttrice in lacrime

Tanta commozione in diretta anche per alcune conduttrici che si sono commosse nel salutare momentaneamente il proprio pubblico. Francesca Fialdini ha voluto farlo anche attraverso i Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove ha voluto ringraziare i suoi estimatori, per averle permesso di poter concludere in modo molto accattivante la stagione TV.

Dunque non solo con Da Noi…A Ruota Libera. Ad ogni modo ora, a spezzare il cuore in mille pezzi degli italiani, è stata un’altra grande e immensa professionista, che da tantissimi anni opera con successo sulle Reti Rai, in particolare su Rai Uno. Ha anche un passato da attrice ed è solitamente una donna molto solare e ironica.

La vera commozione di Mara Venier

Questa volta però, la mitica Mara Venier, nel corso dell’ultima puntata di stagione di Domenica In non è riuscita a trattenere le lacrime, in nome della sua ingente sensibilità. In primis ha voluto ricordare la scomparsa del genero Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. L’uomo ha svolto per tantissimi anni il ruolo di dirigente Rai, ma lei ha voluto ricordarlo come suo familiare.

Gli applausi del pubblico hanno accompagnato il suo messaggio ricco di dolore e di affetto. Successivamente Zia Mara si è nuovamente commossa fino alle lacrime durante la sua intervista a cuore aperto con Mauro Coruzzi, ovvero Platinette, che ha parlato della sue cure e di come sta affrontando la fase di riabilitazione dopo l’ictus. Un abbraccio tra i due ha suggellato ancora una volta una bella amicizia.