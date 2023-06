Francesca Pascale se n’è sbarazzata per sempre: ecco cosa ne ha fatto del regalo di Berlusconi

Francesca Pascale ha preso una drastica decisione e sembra intenzionata a non tornare sui suoi passi. Ecco di cosa si tratta.

Francesca Pascale, nata a Napoli il 15 luglio 1985, fin dagli anni della fanciullezza ha sempre avuto interesse per il mondo della politica. Di conseguenza si è iscritta all’Università di Scienze politiche e durante gli studi ha lavorato come showgirl per un programma televisivo di Telecapri.

All’età di 21 anni si è candidata alle elezioni municipali di Napoli. Non ha ottenuto tanti voti, ma non ha gettato la spugna. Grazie alla politica ha incontrato nel 2006 Silvio Berlusconi (purtroppo venuto a mancare lunedì 12 giugno 2023). Per lui ha addirittura fondato il comitato Silvio ci manchi e nel 2009 è finalmente entrata nel consiglio della Provincia di Napoli.

Non si è mai dichiarata al politico perché era ancora sposato con Veronica Lario. Inoltre i genitori di lei non hanno mai nascosto il loro scetticismo per via della differenza d’età. Solo nel 2011, dopo vari tentativi, è riuscita a conquistare il suo cuore e così hanno intrapreso una relazione stabile. Proprio lui ne aveva parlato a Domenica Cinque di Barbara D’Urso.

Nel 2013 le loro strade si sono separate. Nonostante ciò ha sempre speso belle parole per l’uomo che ha stimato fin da quando era piccola. Nello stesso anno è stata beccata in compagnia di un’altra persona che poi ha portato sull’altare. In queste ore si sta parlando di lei per una decisione drastica che inciderà sulla sua vita. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La scelta di Francesca Pascale

Sul settimanale Oggi la Pascale è stata paparazzata con la cantante Paola Turci, con la quale si è lasciata andare in tenere effusioni. Nel 2022 hanno deciso di unirsi in matrimonio davanti al sindaco di Montalcino Silvio Franceschielli . La cerimonia è stata celebrata al Castello di Velona.

Tra le varie curiosità c’è da aggiungere che ha dei tatuaggi sparsi in diverse del corpo ed è molto attiva sul versante della comunità LGBTQI+. A 17 anni ha partecipato al concorso Miss Gran Prix, ma non ha ottenuto la vittoria. Adesso c’è altro su cui si sta parlando e indirettamente la faccenda riguarda proprio l’indimenticabile Silvio Berlusconi.

Ecco a cosa ha rinunciato

Quando i due erano fidanzati, la donna ha avuto una villa a Rogoredo di Casatenovo nel 2015 come regalo. Nel 2022 poi la splendida dimora è stata venduta a Lavinia Elenoire Jacobs, nipote del re svizzero Klaus Jacobs. L’affare è andato a buon fine, senza alcun tipo di intralcio.

Non si sa il prezzo di vendita. In passato ci viveva l’ex calciatore Valentino Giambelli, il quale pagò 2,5 milioni di euro. Questo dato può essere utile per ipotizzare la cifra richiesta.