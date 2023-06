Questa bimba sorridente oggi è la più esplosiva della tv: l’avete vista anche a Striscia la notizia

In questa foto vediamo una bellissima bambina dallo sguardo furbetto e vivace. Oggi è amatissima e ha lavorato anche al noto TG Satirico di Antionio Ricci, l’avete riconosciuta?

Striscia La Notizia, nel corso della sua longeva attività “ha lanciato”, non solo sul Piccolo Schermo, ma nel vasto mondo dello spettacolo in generale, tantissime showgirl, oggi ancora stimatissime dagli italiani di ogni età. Esempio clamoroso in tale direzione sono le bellissime Maddalena Corvaglia e d Elisabetta Canalis, che hanno danzato su quel bancone che erano poco più che maggiorenni.

Lì abbiamo anche trovato alcune ex ragazze di Non è La Rai, come Cristina Quaranta e Alessia Merz. E che dire di Giorgia Palmas e Federica Nargi? Questi sono solo alcuni nomi di bellissime donne, che ci hanno incantato quando erano ancora ragazzine e che lo fanno oggi che sono ancora divine e che sono pure diventate mamme da tempo.

A livello di conduzione poi si sono alternati tantissimi professionisti. Tra le coppie storiche c’è da annoverare quella irresistibile composta da Ezio Greggio ed Enzio Iacchetti, che sono pure molto amici a telecamere spente. Lo scorso anno per un breve periodo abbiamo visto eccezionalmente come co-conduttori Luca Argentero e la splendida Silvia Toffanin.

Una regina sia del Piccolo che del Grande Schermo

La bambina che vediamo in questa foto dal sapore amarcord e non digitale, di strada ne ha fatta davvero tanta. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come modella e testimoniale di svariati marchi, ma poi ha capito che era la conduzione la strada da percorrere con maggior determinazione.

Ai tempi del successo coi Lunapop, Cesare Cremonini aveva speso parole più che lusinghiere per lei che, proprio in quegli anni, stava iniziando a conquistare i cuori degli italiani. Successivamente la donna ha intrapreso pure la strada di attrice. L’abbiamo vista in ruoli di grande protagonista non solo sul Grande Schermo ma anche sul Piccolo. Ha lavorato in tante fiction di successo. Chi è?

È Vanessa Incontrada

È la bellissima Vanessa Incontrada che non ha ami perso, sebbene oggi sia una donna adulta, quella meravigliosa luce negli occhi che aveva fin da bambina e il suo meraviglioso sorriso. Difatti Vane, nonostante le avversità che la vita sa darci, non ha mai perso la sua determinazione e il suo desiderio di pensare positivo. È stata attaccata per la sua fisicità da leoni da tastiera più volte.

Ha visto concludersi la sua storia d’amore con il suo ex Rossano Laurini e padre di suo figlio Isal. Durante la sua co-conduzione a Striscia ha fatto molto scalpore la sua reazione innanzi alla consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini. Tuttavia questa è acqua passata e ora Incontrada si appresta a vivere intensamente una nuova estate da single.