Gianni Sperti, esce allo scoperto su di lui: “L’unico uomo che abbia…” | Dichiarazione potente

Gianni Sperti, l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne esce allo scoperto. Splendida dichiarazione per lui.

Quest’anno il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato, non solo delle Reti Mediaset, ma della TV in generale, si è concluso con qualche settimana di anticipo rispetto agli scorsi anni. Tante le storie che sono nate e finite all’interno dello studio o una volta che i protagonisti sono usciti.

Esemplare, ma in maniera negativa in tale senso, è stato il secondo round del Trono Classico, che ha lasciato il classico amaro in bocca ai più, che sperano ora che a partire da settembre i tronisti possano esser e più fortunati. Il mitico Trono Over ci ha fatto sì emozionare, ma anche divertire,

Ida Platano è uscita dallo show con il più giovane Alessandro Vicinanza e la loro storia procede ora a gonfie vele. Gemma Galgani invece, la più storica dama del programma, non ha ancora trovato il suo Principe Azzurro, ma ci proverà dal prossimo autunno. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati anche loro grandissimi protagonisti e non sono affatto mancate diatribe in studio.

Chiacchieratissimo per il suo privato

Confermatissimi anche loro nella prossima stagione, per la quale lo staff di Maria sta lavorando assiduamente. Ultimamente c’è stato un grande chiacchiericcio per il ballerino e ora opinionista alla corte di Queen Mary. In particolare se c’è stato è per via dell’uscita del libro della sua ex moglie Paola Barale.

Tante poi sono state le ospitate che la showgirl piemontese sta attuando nell’ultimo periodo per parlare di sé e promuovere la sua opera. Inoltre sui Social, in particolare su Instagram, sono sempre tante le domande che i followers rivolgono a Gianni sulla sua sfera privata. Durante la sua ultima ospitata a Verissimo, Gianni è stato molto sul vago, ma rilasciando tuttavia una splendida intervista, andata di recente in replica. Ora è arrivata una splendida dedica per una persona a lui speciale.

Il dolcissimo messaggio di Gianni

Si tratta del compianto Silvio Berlusconi, che anche Sperti ha voluto ricordare con un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Per farlo ha utilizzato una fotografia ufficiale dell’ex Premier e ha inserito a corredo un suo messaggio molto speciale, che ha suscitato immediatamente l’attenzione dei suoi numerosissimi fan e anche di tanti vip.

“Fino ad oggi è stato l’unico uomo che abbia dimostrato di avere le capacità e le competenze per dirigere una nazione. Per me sei e resterai sempre IL PRESIDNETE. CIAO SILVIO.”, questa la sua missiva Social per il politico, corredata da un cuoricino rosso. A sostenerlo nel suo messaggio anche volti noti di Uomini e Donne, come Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri.