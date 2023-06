Antonella Clerici, la figlia non ha chiuso occhio: la foto rubata di Maelle fa boom di commenti

Stavolta Antonella Clerici ha chiuso un occhio pubblicando una foto della figlia Maelle. Ecco il motivo che ha spinto la conduttrice a fare una scelta simile.

La maggior parte degli italiani sostiene che Antonella Clerici sia una delle donne più amate del mondo dello spettacolo grazie alla sua indiscussa professionalità. Dal 2020 conduce il cooking show E’ sempre mezzogiorno e tutti i giorni entra nelle case dei telespettatori.

Nata a Legnano il 6 dicembre 1963, ha esordito in televisione negli anni ottanta come annunciatrice nella rete Telereporter. Successivamente ha condotto Dribbling su Rai 2 con Gianfranco De Laurentis e da allora ha accumulato una serie di successi. Domenica sprint, Ristorante Italia e Segreti per voi, Telegoal, Mediterranea 95, Circo Bianco, Unomattina.

Nel 2000 e gli alti vertici le hanno dato il compito di condurre La prova del cuoco su Rai 1. Come se non bastasse si è occupata anche di Adesso sposami in onda il sabato sera, dando così del filo da torcere ad Amici di Maria De Filippi. Il treno dei desideri, invece, stato battuto da C’è Posta per Te.

Ne La prova del cuoco è stata rimpiazzata da Elisa Isoardi per un infortunio e per la maternità. In quel periodo aveva altro per la testa, dato che ha accolto la figlia Maelle nella sua vita. Sono trascorsi degli anni e ora non è più una bambina, ma una splendida fanciulla.

La foto della figlia di Antonella Clerici

Nel 1989 ha sposato l’ex giocatore di basket Giuseppe Motta, ma si sono separati dopo tre anni. Poi è stata fidanzata con Massimo Giletti, ma nel 2005 è convolata a nozze con Sergio Cossa divorziando dopo cinque anni. Anche con Paolo Percivale, ufficiale della marina, la love story non è andata a buon fine.

Nel 2007 ha conosciuto Eddy Martens, un animatore di villaggi turistici più giovane di lei, che ha reso padre di Maelle. Purtroppo si sono detti addio nel 2016 e adesso è felice accanto all’imprenditore Vittorio Garrone. Con loro vive la piccola, la quale è sempre stata tutelata dalla madre. Infatti è difficile che la Clerici condivida delle foto di lei, ma stavolta ha fatto un’eccezione. Tanti like e commenti sono arrivati nel giro di poche ore.

“Sembra ormai che sei una ragazza”

“Notte prima degli esami…3° media…tra poco liceo…sembra ormai che sei una ragazza…fantastica, pronta a spiccare un latro volo. La mia Maelle”, ecco cosa ha scritto nella didascalia del post. Si vede chiaramente una giovane adolescente bella quanto la madre. Maelle non è più una bambina, in quanto sta crescendo a vista d’occhio.

Elena Sofia Ricci è una delle tante persone che ha lasciato un commento: “In bocca al lupo…Sembra veramente ieri in un certo ristorante…e ora è così grande. Anno di esami anche per noi…Maria maturità! Che Dio ci aiuti…ma con figlie tutto sommato piccole…vuole dire che siamo ancora ragazze! Un abbraccio fortissimo Maelle”.