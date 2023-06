Nikita Pelizon, se lo lascia proprio sfuggire di bocca: “Me l’avevano detto che avrei vinto il Gf Vip”

Nuove e fortissima dichiarazioni da parte della vincitrice del GF Vip 7. Sapeva già di vincere.

Sono passati diversi mesi ormai dalla seguitissima e chiacchieratissima conclusione del padre di tutti i reality in versione vip. Non è stato certamente facile per gli autori e per il bravo Alfonso Signorini tenere saldamente le redini dello show. Non per nulla sin dalle prime battute ci sono stati mille grattacapi a rendere tortuuoso il percorso.

Dopo il caso Marco Bellavia ci sono anche stati molti altri episodi molto duri e non sono mancate altre diatribe all’interno della Casa. A una certo punto, verso la fase finale sella stagione, l’AD delle Reti Mediaset Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa per dare una metaforica tirata di orecchi ai concorrenti.

Li ha dunque invitati a mettere in atto un atteggiamento più consono alla trasmissione e assumere un linguaggio più educato anche a livello corporeo. Sono poi arrivate pure squalifiche a sorpresa che hanno visto coinvolti anche Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. A contendersi poi la palma della vincitrici sono state Oriana Marzoli e Nikita Pelizon.

Perché l’hanno premiata

Dopo l’uscita di scena di Antonella Fiordelisi, che è sempre stata, dati alla mano, la favorita dei telespettatori, è stato difficile capire chi la potesse spuntare. Alla fine ha vinto la modella triestina che però è sempre stata, a onore del vero, molto pacata ed educata nei confronti degli altri concorrenti, anche quando non si comportavano affatto bene nei suoi confronti.

Del resto lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Turchesando ha rivelato che è stato proprio questo suo modo di essere a premiarla. “Gli italiani hanno premiato l’educazione e l’equilibrio. Non ho mai detto parolacce e ho sempre tentato di dire la mia con educazione e rispetto senza giudizio. Da casa l’hanno colta questa cosa”, ha rivelato la vippona.

Sapeva già di vincere

Ha poi sottolineato il suo modo zen di vivere che le ha permesso di essere più serena nella vita in generale e non solo al GF. Ed è proprio grazie alla meditazione che lei sapeva già che avrebbe vinto quell’edizione. “Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine.”, ha rivelato Nikita.

Inoltre la Pelizon ha raccontato che non è stato per nulla facile per lei andare in nomination, ma che sia riuscita a superare tutto questo anche grazie ai suoi anni di percorso interiore. Senza di essi sarebbe certamente crollata in men che non si dica. Del resto è solo così che è riuscita a gestire la sue decisamente ragguardevole emotività.