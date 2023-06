Mediaset, sulla torre di Cologno Monzese appare una scritta: è successo dopo la morte di Berlusconi

Mediaset, che cosa è accaduto sulla famosa torre della nota Azienda del Biscione. La scritta che è scomparsa dopo la morte dell’ex Premier.

Ha sconvolto l’opinione pubblica, gli addetti a i lavori, nonché i vip, la dipartita di Silvio Berlusconi. Ospedalizzato da tantissimi mesi al San Raffale di Milano, ultimamente era in condizioni stazionarie. Il suo nuovo ricovero aveva spezzato il cuore in pezzi del suoi tanti estimatori, che facevano un tifo sfegatato per lui.

Tantissime le foto da sapore amarcord che sono apparse sui Social alla notizia del suo nuovo ricovero. Ora tutte queste si sono quadruplicate con l’annuncio della sua dipartita. Messaggi dolcissimi e dediche strappalacrime, nonché parole ricche di stima e di affetto per un uomo che ha fatto decisamente tanto sotto ogni punto di vista.

.Ora c’è tanta amarezza nell’ambiente dell’Azienda del Biscione ove il figlio Pier Silvio riveste da tanti anni l’affascinante quanto complesso ruolo di AD. Non sono stati per nulla facili gli ultimi mesi per lui, non solo perché fortemente preoccupato per lo stato di salute del suo amato padre, ma anche perché svariate trasmissioni gli hanno dato non pochi grattacapi.

Una stagione TV molto turbolenta

Una su tutte la settima edizione del GF Vip, per la quale ha deciso di intervenire a gamba tesa. Sono arrivate reprimende e fioccate eliminazioni a sorpresa. Ora molti telespettatori si aspettano che possa fare lo stesso anche nella nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Tuttavia ora Pier Silvio ha altro a cui pensare.

In ogni caso in molti si chiedono se poi terrà fede a quella promessa, fatta in ospedale a suo padre tempo fa di convolare a giuste nozze con la sua storica compagna di vita. Stiamo chiaramente parlando di Silvia Toffanin, con la quale ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Lei è tra l’altro una delle vere punte di diamante a livello di conduzione dell’Azienda del Biscione.

La dolce dedica sulla torre

Ora l’Azienda ha voluto fare un sentito omaggio al suo fondatore. Ha cambiato nome nel corso del tempo ma è stato lui ancora giovane, da buon imprenditore, che l’ha creata. Semplici parole ma non eccessivamente espansive, che in ogni caso nascondono tanta dolcezza. “Ciao Papà”, si legge oggi sulla torre.

Da notare che non si tratta di un addio ma di un saluto, dunque di un arrivederci. Sapendo quanto sia riservato Pier Silvio, questo gesto ha suscitato tanta tenerezza nei cuori dei suoi estimatori e degli italiani in generale. Oggi si ricorda per lo più l’uomo, il papà per l’appunto, il nonno, lo zio, il compagno di vita e amico, che è stato.