Marta Fascina, che fine farà adesso che non c’è più Berlusconi: tristezza infinita per la ‘quasi’ moglie

Marta Fascina, che cosa farà oggi l’ultima compagna di vita dell’ex Premier? Quale sarà il suo destino?

È stata lei, la bellissima e affascinante Marta Fascina, l’ultima donna a stare accanto a Silvio Berlusconi. I due apparivano sovente insieme sui Social, in particolare sul Profilo Ufficiale Instagram di lui. Complici e uniti, non si sono poi mai per davvero sposati. Difatti la loro unione di nozze è stata solamente simbolica, ma comunque ricca di affetto e di amore.

Dunque sulla carta la Fascina non è sua moglie e a quanto sembra a livello monetario e di eredità, non può richiedere nulla, salvo che il politico non le abbia intestato qualche lascito. La donna è apparsa anche in diversi scatti in compagnia della splendida Barbara Berlusconi, per i festeggiamenti dello scudetto del Milan.

Ha ben presto conosciuto anche gli altri figli della sua dolce metà ed era sempre presente a feste comandate ed eventi ufficiali, come una vera lady quale è. Completi pantalone o tailleur con gonna, o ancora vestiti Bon Ton sotto il ginocchio, trucco leggero, tacco medio e capelli sovente raccolti in raffinati chignon, questo era il suo look.

Molto stimata da Marina e Pier Silvio

E del resto è stato proprio questo suo modo di essere ad incantare Silvio. Tuttavia è stata lei, quando studiava all’Università La Sapienza di Roma a iniziare a scrivergli delle lettere ove esprimeva tutta la sua ingente ammirazione nei suoi confronti. Marta di gli è stata vicina fino all’ultimo e ora divide il grande dolore della perdita insieme ai figli, ai fratelli e ai nipoti del suo amato.

Pare che la donna vada particolarmente d’accordo con Marina e Pier Silvio Berlusconi e che goda pure del loro più sentito appoggio in un ambito. Del resto uno dei tanti ambiti dove ha operato con successo Silvio in vita e del quale aveva voluto occuparsi prima dell’ultimo ricovero al San Raffaele di Milano.

Proseguirà nella sua strada

Stiamo parlando della politica, dove Marta è molto attiva da tantissimi anni. La giovane donna ha dimostrato da tempo di essere molto affascinata da questo universo. Tra l’altro, nel 2018 si era anche candidata all’interno del partito di Forza Italia. Insomma, a quanto pare sarà questa la strada professionale che lei vorrà seguire con maggior determinazione.

Ora però è il tempo di pensare ad elaborare il lutto e a tutto quello che le è successo in questi giorni. Le Reti Mediaset stanno dedicando speciali alla figura del Cavaliere e i Social sono pieni di messaggi di cordoglio e di fotografie che lo ricordano con stima e affetto. Tutto il resto può e deve necessariamente aspettare.