Alfonso Signorini, l’ultima promessa strappata a Berlusconi: “Mi hai promesso di…” | Lacrime a fiumi

Alfonso Signorini ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, da poche ore scomparsa da questo mondo. Ha parlato di promessa. A quel punto sono scesi fiumi di lacrime

Alfonso Signorini è senza ombra di dubbio un immenso professionista molto amato e stimato dal grande pubblico. Giornalista sopraffino e direttore di svariate testate cartacee, ha voluto poi occuparsi di televisione e, in particolare, della conduzione. Da diverso tempo lo troviamo al timone della versione Vip del GF.

L’ultima edizione, la settima per l’esattezza, gli ha dato non pochi problemi. Veramente glieli ha dati fin dalle primissime battute, con il caso Marco Bellavia. Non sono poi mancate le diatribe molto accese all’intero della Casa più spiata d’Italia a tutte le ore del giorno e della notte ed altri casi di bullismo.

A un certo punto l’affascinante Pier Silvio Berlusconi, in veste di Ad Delle Reti Mediaset, ha deciso di intervenire a gambe tesa nei confronti dei partecipanti. Del resto il programma, secondo molti, aveva preso un brutta piega e non si poteva più far finta di nulla. Ha dunque chiesto di cambiare atteggiamento e di assumerne uno più consono alla trasmissione, non solo verbale, ma anche relativo al modo di vestire.

Anche Signorini scende in campo

Sono poi volate squalifiche a sorpresa, che hanno lasciato sconvolti i più. Due che hanno avuto del clamoroso quasi sul finale di stagione sono state quelle di Daniele Dal Moro e di Edoardo Donnamaria, che hanno trovato l’amore proprio nella Casa. Il primo in Oriana Marzoli e il secondo in Antonella Fiordelisi.

Proprio per questi motivi a settembre 2023 andrà in onda non la versione vip ma quella nip del GF. Sarà tuttavia presente anche qualche vip nel cast, ma nessun influencer. Alla conduzione ritroveremo di nuovo Signorini. Il giornalista, nel ricordare la figura dell’ex Premier, nonché anche suo caro amico, ha parlato di una promessa. Grande commozione per lui e i suoi fan.

La promessa mantenuta fino all’ultimo

Anche lui ha voluto fare un omaggio sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, per ricordare Silvio. Lo ha fatto condividendo coi suoi numerosissimi followers una fotografia dal sapore squisitamente amarcord. Seduti sul divano di casa Signorini troviamo il compianto Silvio, la figlia Marina, il fratello Paolo e, oltre al conduttore stesso, la splendida Mara Venier.

“Oggi tri voglio ricordare così. Nell’allegria di casa mia, tra tante risate, un buon bicchiere di vino e gli affetti di una vita”, questo l’inizio dell’accorato messaggio di Alfonso per il defunto. Poco dopo ha aggiunto: “Con te perdo un secondo padre, quel padre che mi hai promesso saresti stato quando ho perso il mio. Hai mantenuto quella promessa fino all’ultimo“.